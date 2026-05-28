28日に逮捕されたことをJVAが発表

日本バレーボール協会（JVA）は28日、男子日本代表にメンバー登録されていたミドルブロッカーの佐藤駿一郎（ウルフドッグス名古屋）が薬物所持の容疑で同日逮捕されたことを発表。警察が事実関係の調査を進めているとし、謝罪した。この日予定されていた2026年度男子日本代表のキックオフ記者会見は中止になった。

この日は午後2時30分から会見予定だったが、報道陣が会場に入れたのは2時50分頃。選手が出席するはずだった会見は中止とアナウンスされた。専務理事の國分裕之氏、技術委員会委員長の南部正司氏、業務執行理事の内藤拓也氏が代わって対応した。

佐藤容疑者は27日にパチンコ店で落とし物をし、本人が取りに行ったところ警察がそこで待っており、所持品検査がなされた。その結果、佐藤容疑者の持ち物から薬物が見つかったという。パチンコ店には「チームメート数名と」一緒に行っていたとも説明された。

佐藤容疑者は身長205センチの26歳。昨年の世界選手権、ネーションズリーグでもプレーするなど期待される選手の一人だった。JVAは本日付で、佐藤容疑者の日本代表選手登録を抹消。

日本代表は現在国内合宿中。6月から始まるネーションズリーグで中国、フランスを転戦。7月には大阪で試合を行う予定だ。



（THE ANSWER編集部）