モナキ初冠特番が放送決定！ おヨネ「想像していたことが冠番組としてできるなんて」と感激
4人組男性歌謡グループ・モナキの初冠特番『モナキ 純度100％！』が、テレビ朝日にて6月20日24時から放送されることが決定。制作発表記者会見にモナキが出席し、初めてのバラエティー番組出演、冠特番への想いなど番組にかける意気込みを語った。
【写真】初冠特番の収録を終えたモナキが会見に登場！ ソロカットも
スーパー銭湯アイドル・純烈のリーダーである酒井一圭がプロデュースする「セカンドチャンスオーディション」の応募者約1000人の中から選ばれたメンバー中心に構成された4人組グループ・モナキ。
おヨネ、じん、サカイJr.、ケンケンの４人からなるモナキは、「純烈の弟分」として4月8日にデビュー。そのデビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」は、SNSで大バズリし、関連動画の総再生数は13億回超えの社会現象を巻き起こしている。
そんな彼らの待望の初冠特番が、ついに地上波で放送。MCのなすなかにしとともに、彼らの知られざる素顔と魅力に迫っていく。
番組では、50項目に及ぶアンケートでモナキを徹底解剖！「モナキの基本プロフィール」「プライベート」、「人間性＆過去」「さらに深掘り」「モナキの未来」の5テーマに分けたアンケートを実施し、彼らの素顔を深掘りするほか、彼らの歌唱パフォーマンスも。この番組でしか見ることのできないオリジナルパフォーマンスをたっぷり届ける。
また、本番組はTELASA（テラサ）と連動。放送前日6月19日正午から『モナキ 純度100％！』のオリジナルコンテンツ先行配信がスタートする。
このたび、初冠特番の収録を終えたモナキが制作発表記者会見に出席。
初めての記者会見に緊張するモナキにさっそくサプライズが。何とプロデューサーである純烈の酒井からメッセージが寄せられた。
「41年前に『逆転あばれはっちゃく』の主人公として初めての制作発表記者会見に臨んだのが旧テレビ朝日の社屋でした。モナキとして初の制作発表記者会見もテレビ朝日、そして『モナキ 純度100％！』の放送日6月20日は私の51歳の誕生日。ご縁を感じます」という酒井からの温かい激励メッセージに、じんは「本当にご縁を感じる。このモナキというものがなければ、僕たち4人も決して人生で交わることのない4本の道を歩んでいたので、本当に人との縁が結ばれあってできたグループなんだなと、しみじみしております」と感慨深そうに語った。
初めての冠特番、しかもバラエティー番組自体も初めてというモナキ。収録を終えての感想を聞かれると、「初めての経験だったので、どういう風におしゃべりしていったらいいんだろうというのがすごく不安なまま臨んだんですけれども、スタッフの皆さんやMCのなすなかにしさんのサポートでいろいろおしゃべりすることができました。念願だったバラエティー、いつもバラエティー番組に自分が出たらどうなるんだろうと想像していたことが冠番組としてできるなんて…！」とおヨネ。じんも「不安なまま始まって、不安なまま終わりました」と明かしつつ、「不安なほうがモナキは面白がられることが多い。正解がわからないんです」と戸惑いも見せる。
また、サカイJr.は「会社員をしていたので、冠番組をすることになるとは夢にも思ってもいなかった」と、まだ信じられない様子。ケンケンも「収録をしていて、メンバーがこんなこと思ってたんだ、こんな事してたんだ、と知らない一面を知った」と、冠特番ならではの内容を満足そうに語った。
収録を振り返り、「サカイJr.にMVPをあげたい。特殊な技や普段見せられないようなところが見せられたのでは」とじん。ケンケンも「普段は妖艶なフリをしているので、ステージでは絶対やらないことをやっている。こんなことしていいんだ、って知ってもらえるのでは」と、サカイJr.の奮闘を称えると、サカイJr.は「人生でやったことのない面が現れたとは思います（笑）。見てほしい気持ち半分、出てきたら飛ばしてほしい気持ち半分です…（笑）」と照れくさそうに返していた。
番組では、多くのアンケートに回答したモナキ。その中でも「いまの悩みは」という項目を会見で深掘り。それぞれのいまの悩みを探っていくと…「人の名前が覚えられない」というじんは、「今朝もワイヤレスイヤホンをなくしちゃったんですけど、いつどこでなくしたのかも覚えていないという、本当にポンコツです…（笑）」と苦笑い。
続くサカイJr.から飛び出したのは「妄想散歩」というワード。散歩が好きだけど、最近は忙しくて行く時間がないそうで、「実際にその街を歩くのではなく、その行政さんのHPに載っている“マスタープラン”というものを見たり、一般の方のブログを見て“この街の良さってこういうとこにあるんだ”っていうのを勉強してから、マップアプリでそこを歩いたつもりになる」という「妄想散歩」について熱く語った。
少し悩みが多いというおヨネ。その中でも気になったのが「青ひげが目立つので剃りすぎて血が出てきてしまう」、そして「ジャケットの油性ペンのシミが消えない」というもので、実際にそのシミも披露し…？
そしてケンケンからはまさかの「足が少し臭ってきた。対策を教えてほしい」という悩みが。靴を脱いで報道陣に嗅いでもらおうとするも、誰も名乗り出てもらえず…。モナキらしいユーモアたっぷり、NGなしの終始和やかな会見となった。
質疑応答ではファンに向けた思いも口にしたモナキの面々。「モナキは“モナカマ（ファンの名称）”の皆さんの支えでこうして活動できているので、ありがとうございますという気持ち」（おヨネ）、「モナカマの皆さんに支えられて今日までやってきております」（サカイJr.）、「こうやってモナキの冠特番をさせていただけたのもモナカマの皆さんのおかげです」（ケンケン）、「モナキができることは“応援してくれるモナカマとともに生きていく”ということだけ」（じん）と、口々にファンへの感謝の思いを明かした。
また、「冠番組の次に叶えたい夢は？」という質問には、「年末の音楽番組に出たいです。純烈さんの後を追いかけて、紅白歌合戦に出たいです！」と即答したおヨネ。じんも兄貴分である純烈が掲げたスローガンにちなみ、「夢は紅白！親孝行！です」と決意を新たにしていた。
さらに、終盤ではケンケンについての一部報道にも言及。「芸能活動を休止している期間に結婚しましたが、モナキへの加入の話があった時には既にお別れしていました」とケンケン自らが明かすと、じんは「モナキは4者4様のラインナップ。（上手のサカイJr.から）既婚、元既婚、未婚…」と、個性あふれる発言をし、大爆笑の中、会見が終了した。
『モナキ 純度100％！』は、テレビ朝日（関東ローカル）にて6月20日24時放送。
【写真】初冠特番の収録を終えたモナキが会見に登場！ ソロカットも
スーパー銭湯アイドル・純烈のリーダーである酒井一圭がプロデュースする「セカンドチャンスオーディション」の応募者約1000人の中から選ばれたメンバー中心に構成された4人組グループ・モナキ。
そんな彼らの待望の初冠特番が、ついに地上波で放送。MCのなすなかにしとともに、彼らの知られざる素顔と魅力に迫っていく。
番組では、50項目に及ぶアンケートでモナキを徹底解剖！「モナキの基本プロフィール」「プライベート」、「人間性＆過去」「さらに深掘り」「モナキの未来」の5テーマに分けたアンケートを実施し、彼らの素顔を深掘りするほか、彼らの歌唱パフォーマンスも。この番組でしか見ることのできないオリジナルパフォーマンスをたっぷり届ける。
また、本番組はTELASA（テラサ）と連動。放送前日6月19日正午から『モナキ 純度100％！』のオリジナルコンテンツ先行配信がスタートする。
このたび、初冠特番の収録を終えたモナキが制作発表記者会見に出席。
初めての記者会見に緊張するモナキにさっそくサプライズが。何とプロデューサーである純烈の酒井からメッセージが寄せられた。
「41年前に『逆転あばれはっちゃく』の主人公として初めての制作発表記者会見に臨んだのが旧テレビ朝日の社屋でした。モナキとして初の制作発表記者会見もテレビ朝日、そして『モナキ 純度100％！』の放送日6月20日は私の51歳の誕生日。ご縁を感じます」という酒井からの温かい激励メッセージに、じんは「本当にご縁を感じる。このモナキというものがなければ、僕たち4人も決して人生で交わることのない4本の道を歩んでいたので、本当に人との縁が結ばれあってできたグループなんだなと、しみじみしております」と感慨深そうに語った。
初めての冠特番、しかもバラエティー番組自体も初めてというモナキ。収録を終えての感想を聞かれると、「初めての経験だったので、どういう風におしゃべりしていったらいいんだろうというのがすごく不安なまま臨んだんですけれども、スタッフの皆さんやMCのなすなかにしさんのサポートでいろいろおしゃべりすることができました。念願だったバラエティー、いつもバラエティー番組に自分が出たらどうなるんだろうと想像していたことが冠番組としてできるなんて…！」とおヨネ。じんも「不安なまま始まって、不安なまま終わりました」と明かしつつ、「不安なほうがモナキは面白がられることが多い。正解がわからないんです」と戸惑いも見せる。
また、サカイJr.は「会社員をしていたので、冠番組をすることになるとは夢にも思ってもいなかった」と、まだ信じられない様子。ケンケンも「収録をしていて、メンバーがこんなこと思ってたんだ、こんな事してたんだ、と知らない一面を知った」と、冠特番ならではの内容を満足そうに語った。
収録を振り返り、「サカイJr.にMVPをあげたい。特殊な技や普段見せられないようなところが見せられたのでは」とじん。ケンケンも「普段は妖艶なフリをしているので、ステージでは絶対やらないことをやっている。こんなことしていいんだ、って知ってもらえるのでは」と、サカイJr.の奮闘を称えると、サカイJr.は「人生でやったことのない面が現れたとは思います（笑）。見てほしい気持ち半分、出てきたら飛ばしてほしい気持ち半分です…（笑）」と照れくさそうに返していた。
番組では、多くのアンケートに回答したモナキ。その中でも「いまの悩みは」という項目を会見で深掘り。それぞれのいまの悩みを探っていくと…「人の名前が覚えられない」というじんは、「今朝もワイヤレスイヤホンをなくしちゃったんですけど、いつどこでなくしたのかも覚えていないという、本当にポンコツです…（笑）」と苦笑い。
続くサカイJr.から飛び出したのは「妄想散歩」というワード。散歩が好きだけど、最近は忙しくて行く時間がないそうで、「実際にその街を歩くのではなく、その行政さんのHPに載っている“マスタープラン”というものを見たり、一般の方のブログを見て“この街の良さってこういうとこにあるんだ”っていうのを勉強してから、マップアプリでそこを歩いたつもりになる」という「妄想散歩」について熱く語った。
少し悩みが多いというおヨネ。その中でも気になったのが「青ひげが目立つので剃りすぎて血が出てきてしまう」、そして「ジャケットの油性ペンのシミが消えない」というもので、実際にそのシミも披露し…？
そしてケンケンからはまさかの「足が少し臭ってきた。対策を教えてほしい」という悩みが。靴を脱いで報道陣に嗅いでもらおうとするも、誰も名乗り出てもらえず…。モナキらしいユーモアたっぷり、NGなしの終始和やかな会見となった。
質疑応答ではファンに向けた思いも口にしたモナキの面々。「モナキは“モナカマ（ファンの名称）”の皆さんの支えでこうして活動できているので、ありがとうございますという気持ち」（おヨネ）、「モナカマの皆さんに支えられて今日までやってきております」（サカイJr.）、「こうやってモナキの冠特番をさせていただけたのもモナカマの皆さんのおかげです」（ケンケン）、「モナキができることは“応援してくれるモナカマとともに生きていく”ということだけ」（じん）と、口々にファンへの感謝の思いを明かした。
また、「冠番組の次に叶えたい夢は？」という質問には、「年末の音楽番組に出たいです。純烈さんの後を追いかけて、紅白歌合戦に出たいです！」と即答したおヨネ。じんも兄貴分である純烈が掲げたスローガンにちなみ、「夢は紅白！親孝行！です」と決意を新たにしていた。
さらに、終盤ではケンケンについての一部報道にも言及。「芸能活動を休止している期間に結婚しましたが、モナキへの加入の話があった時には既にお別れしていました」とケンケン自らが明かすと、じんは「モナキは4者4様のラインナップ。（上手のサカイJr.から）既婚、元既婚、未婚…」と、個性あふれる発言をし、大爆笑の中、会見が終了した。
『モナキ 純度100％！』は、テレビ朝日（関東ローカル）にて6月20日24時放送。