音楽ユニット「ＹＯＡＳＯＢＩ」が２８日、都内でオンラインゲーム「オーバーウォッチ」とのコラボ・新シーズン発表会に出席し、同ゲームの短編小説「地に堕ちた雀」から着想を得た新曲「オリオン」を発表した。新アルバム「ＴＨＥ ＢＯＯＫ ｆｏｒ，」（６月２６日発売）に収録される。

新曲について、コンポーザーのＡｙａｓｅは「核となっているのは、キリコとゲンジとハンゾー、３人の関係性」と回答。同ゲームに登場するヒーロー３人がたどる「別離・巡りあい」の様子を描いた。タイトルについても言及し「実際の（オリオン座の中央の）星同士はすごく遠いところにある。だけど、ある角度から見た時にはちゃんと寄り添って３つが並んでいる。それを１つのテーマとしている」と制作秘話を明かした。

コラボ理由として「ストーリーテラーとしてのＹＯＡＳＯＢＩ」や世界的な影響力が挙げられた。ボーカルのｉｋｕｒａは「世界中のたくさんの方に愛されている作品でご一緒できるということがすごくうれしい」と喜びを爆発させた。

同ゲーム内には東京をイメージして作られたマップが登場する。Ａｙａｓｅは「琴の音を入れてみたりした。基本的にはドラムベースの近未来風なサウンドメイクにはしているんですけど、我々のＪ−ＰＯＰ魂をしっかり乗せて作った」と語り、今までにない新たな挑戦も見どころとなっている。

同イベントで、新アルバムのアメリカ限定発売アナログ盤のデザインもお披露目された。ｉｋｕｒａは「描いていただきました〜！ありがとうございます」と歓喜。Ａｙａｓｅは「オーバーウォッチな感じのＹＯＡＳＯＢＩのフォントにもテンションが上がります」と興奮気味に話した。

「オーバーウォッチ」は、基本プレイ無料のチーム対戦型アクションシューティングゲーム。同コラボは日本時間７月１日より開始予定。ゲーム内では、ＹＯＡＳＯＢＩならではの“物語と音楽”の世界観を楽しめる。