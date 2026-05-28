◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

イベント取材がほとんどだった記者生活も３年目に入り、最近はインタビューの機会が増えてきた。聞き手として難しさを感じる一方で、相手の言葉に背中を押されることも多い。そう感じさせてくれた１人がＴＢＳの浦野芽良（かいら）アナウンサー（２４）。４月から同局系「上田晋也のサンデーＱ」（日曜・前１１時４５分）で進行役を務めている。２００１年生まれ、帰国子女など自分との共通点が多い。コロナ禍の大学生活や就職活動の思い出で共感することも多く、思いのほか盛り上がった。

浦野アナは小学５年の時、母の勧めでアナウンサーの仕事に漠然と憧れたが、外資系メーカーやコンサル業界などが本命だった。ただ、就活を始めた大学２年の終わり頃に「そういえば私、アナウンサーを目指していた時期があったな…と思い出して。調べたらアナウンサーのインターンが募集直前だった」と応募。見事、狭き門を突破した。

２年間で経験を積み、新番組にも抜てきされた。局内外の期待は増す一方だが「テレビで私を見た時に『この人、完璧にこなしているな』と思われたくない。見ている人に『こういう生き方ができるんだな』、『自分は完璧じゃなくてもいいんだな』と思ってもらえる人でありたい」と明かす。あくまでも等身大、自然体であり続けるのが目標のひとつだという。

「勝負の３年目」という言葉を耳にする。私も最近「早く一人前に。完璧にならないと」と焦りを感じる日もある。でも“同期”の一言で心が落ち着き、初心に返ることができた。（芸能担当・中西 珠友）

◆中西 珠友（なかにし・みゆ ２０２４年入社。同年１０月から現職。将棋も担当。