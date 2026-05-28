俳優の倉悠貴が２８日、都内でＮＨＫのスペシャルドラマ「ある日彼女のパンティーが、」（３１日・後１１時）の完成会見に元乃木坂４６の女優・山下美月と出席した。

日本放送作家協会とＮＨＫが共催する第４９回創作テレビドラマ大賞で応募総数１０５６作品から大賞に選ばれた加藤予備氏の脚本をドラマ化。まっすぐ過ぎる夫の想太（倉）と、漫画家を目指す妻の優衣（山下）による心温まる日常を描く。

優衣のパンティーをめぐって、ひょんなことから騒動が巻き起こる。仕事を休職し、家事を担当する想太役の倉は「衝撃的なタイトルで、どんな物語が始まるんだと、ワクワクしました。なんでパンツじゃなく、パンティーなんだろう」と語り、優衣役の山下も「タイトルを見て『私のパンティー？』って思いましたが、タイトルと中身のギャップがありつつ、パンティーがどういう作用を起こすのか。衝撃的なタイトルですが、ぜひ見てほしい」と呼びかけた。

過去にも共演経験がある２人は２６歳の同い年で、気心が知れた間柄。お互いの印象を尋ねられると、倉は「山下さんはいつも台本に、いろいろ書き込んでいて、まじめ。同世代の信頼する役者さん」。山下は撮影期間中、電車の遅延で倉が遅刻したことを振り返り、「１月の寒い日なので、汗だくで一日の体力を使い果たしたくらいの満身創痍（そうい）で到着した。駅から３０分間、一度も歩かず走ってきたと聞いて、まじめで、お芝居にも真剣に向き合っていると思って、感動しました」とエピソードを明かした。