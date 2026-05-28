日本バレーボール協会は２８日、東京都内のパチンコ店で乾燥大麻を所持したとして同日に麻薬取締法違反（所持）の疑いで逮捕されたバレーボール日本代表の佐藤駿一郎容疑者（２６）について、東京・北区の味の素ナショナルトレーニングセンターで「説明会」を開き、南部正司技術委員長と内藤拓也業務執行理事、国分裕之専務理事が出席した。

同日に６月４日開幕のネーションズリーグに向けた男子代表のキックオフ会見と、協会関係者らによる懇親会が予定されていたが、ともに中止となった。

説明会に不在だった川合俊一会長について、国分専務理事は「懇親会に出る予定だった。体調不良で病院に行っていた。手術の経過観察もあった」と説明した。川合会長は今月２日に患っていた胆石の手術を受け、術後の体調不良はあったものの、８日には自身のＳＮＳを通じて職場復帰を報告していた。

佐藤容疑者の逮捕容疑は２７日夕、東京・板橋区のパチンコ店で大麻を所持した疑い。２６日に全員が集合し、始まっていた味の素ナショナルトレーニングセンターでの代表合宿中だった。協会は代表選手全員の所持品と薬物検査を実施するとした。