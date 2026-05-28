今田美桜＆松平健、タウンワーク新CMに出演 今田美桜「存在感やオーラがすごくて」松平健「とても大きくてすてきな目だなと」【コメント全文】
「Indeed」が提供する求人情報メディア『タウンワーク』の新CMで、今田美桜と松平健が共演。2人が“初対面”の喜びを語った。
今回の新CMでは、サッカー用品が並ぶスポーツショップ店員に扮（ふん）した今田のもとに、マツケンサンバ姿でリフティングする松平が訪れるという、強烈な違和感とシュールさがクセになるCMとなっている。
【動画】クセになる…金ピカ衣装でリフティングをする松平健
CM上では2回目の共演となる2人だが、実際に顔を合わせたのは今回が初めて。撮影について「やった！と思いました」と今田。「前回のCM放送後に周囲から『松平さんと会ったの？いいなあ！』とも言っていただいていたのですが、実は前回は別撮りだったので、今回やっと実際にご一緒できてうれしいです」と初対面の喜びを語った。
一方、松平も「前回は別々での撮影でしたからね。今回は一緒にできるのを楽しみにしていましたし、現場もとても楽しかったです」と、ふたりそろっての撮影に喜びの表情。もともと持っていたお互いの印象と実際に会った感想を聞くと、今田は「やはり存在感やオーラがすごくて、そこはもともとのイメージ通りでした。ただ、思っていた以上に肩幅がしっかりされているんだなという印象もありました」と驚いた様子。松平は「テレビで拝見していて、目がとても印象的な方だなと思っていました。実際にお会いしてもその印象は変わらず、とても大きくて素敵な目だなと感じました」と話した。
6月1日より、テレビCM放映・Web配信がスタート。YouTubeチャンネル「【公式】タウンワーク」では、5月28日よりテレビCMを先行公開する。また、6月1日以降も、別バージョンの新CMを順次公開予定。
今回の新CMでは、サッカー用品が並ぶスポーツショップ店員に扮（ふん）した今田のもとに、マツケンサンバ姿でリフティングする松平が訪れるという、強烈な違和感とシュールさがクセになるCMとなっている。
【動画】クセになる…金ピカ衣装でリフティングをする松平健
CM上では2回目の共演となる2人だが、実際に顔を合わせたのは今回が初めて。撮影について「やった！と思いました」と今田。「前回のCM放送後に周囲から『松平さんと会ったの？いいなあ！』とも言っていただいていたのですが、実は前回は別撮りだったので、今回やっと実際にご一緒できてうれしいです」と初対面の喜びを語った。
6月1日より、テレビCM放映・Web配信がスタート。YouTubeチャンネル「【公式】タウンワーク」では、5月28日よりテレビCMを先行公開する。また、6月1日以降も、別バージョンの新CMを順次公開予定。