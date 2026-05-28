森保監督「“日本一丸”で戦いたい」 キリン×サッカー日本代表、「ひとつになるから強くなる。」アクション始動
キリンホールディングスは28日、6月に開幕するサッカーワールドカップ（W杯）に向けて日本サッカー協会（JFA）との共同プロジェクトである”「ひとつになるから強くなる。」アクション”の始動を発表した。
【動画】真剣な表情で…決意を語る森保一監督
同プロジェクトは「選手たちが最高のパフォーマンスを発揮し、最高の景色を見るために“日本一丸”で戦いたい」という森保一監督の想いを受けたもので、サッカー日本代表とサポーターの想いをつなぎ、日本中の声援を力に変えて届けることを目指す。
プロジェクトの内容としては、選手たちがW杯にかける覚悟を語るメッセージ広告の公開やサッカー日本代表のリアルな想いを発信する特別コンテンツ「KIRIN CAM」の展開を予定している。また、5月31日開催の「キリンチャレンジカップ2026 ひとつになるから強くなる。 日本代表対アイスランド代表」の試合会場では、5万人のサポーターの声による「5万人の応援チャント」や日本全国から寄せられた応援メッセージを届ける「KIRINウォール」などが実施される。
プロジェクト第1弾として、森保監督が出演するメッセージ広告が公開。真剣な面持ちで「”日本一丸”で戦えば世界一を獲れる日は来る」と熱い想いを語った。続いて「ひとつになるから強くなる。」という日本中に結束を呼びかけるメッセージを映し出し、森保監督とプロジェクトが掲げる”日本一丸”を全面に押し出している。
撮影を終えた森保監督はメッセージ広告での真剣な面持ちからは一転、柔らかな笑顔を見せた。「結構歩かされてましたね？」と声をかけられると「この間メタボに気を付けるように言われたので、いい運動になった」と答え周囲のスタッフたちを笑わせる場面もあった。
同時に、かつて日本代表として活躍した鈴木啓太がインタビュアーを務めるロングインタビューも実施。こちらの模様は後日「KIRIN COM」で公開予定となっている。森保監督へのインタビューを終えた鈴木は「キツい時ほどニッポンコールが聞こえてくると力が湧いてきた」と現役時代を振り返り、「サッカーファンでない方も含め、”日本一丸”で選手たちをサポートしましょう！」と呼びかけた。
カナダ、アメリカ、メキシコの3ヶ国を舞台に開催されるサッカーワールドカップは、日本時間6月12日に開幕する。
【動画】真剣な表情で…決意を語る森保一監督
同プロジェクトは「選手たちが最高のパフォーマンスを発揮し、最高の景色を見るために“日本一丸”で戦いたい」という森保一監督の想いを受けたもので、サッカー日本代表とサポーターの想いをつなぎ、日本中の声援を力に変えて届けることを目指す。
プロジェクト第1弾として、森保監督が出演するメッセージ広告が公開。真剣な面持ちで「”日本一丸”で戦えば世界一を獲れる日は来る」と熱い想いを語った。続いて「ひとつになるから強くなる。」という日本中に結束を呼びかけるメッセージを映し出し、森保監督とプロジェクトが掲げる”日本一丸”を全面に押し出している。
撮影を終えた森保監督はメッセージ広告での真剣な面持ちからは一転、柔らかな笑顔を見せた。「結構歩かされてましたね？」と声をかけられると「この間メタボに気を付けるように言われたので、いい運動になった」と答え周囲のスタッフたちを笑わせる場面もあった。
同時に、かつて日本代表として活躍した鈴木啓太がインタビュアーを務めるロングインタビューも実施。こちらの模様は後日「KIRIN COM」で公開予定となっている。森保監督へのインタビューを終えた鈴木は「キツい時ほどニッポンコールが聞こえてくると力が湧いてきた」と現役時代を振り返り、「サッカーファンでない方も含め、”日本一丸”で選手たちをサポートしましょう！」と呼びかけた。
カナダ、アメリカ、メキシコの3ヶ国を舞台に開催されるサッカーワールドカップは、日本時間6月12日に開幕する。