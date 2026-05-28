YOASOBI、オーバーウォッチ仕様の衣装をお披露目 「理想のヒーロー像」についても語る
“小説を音楽にするユニット”YOASOBI（Ayase、ikura）が28日、都内で行われた『オーバーウォッチ』×YOASOBIコラボ・新シーズン発表会に登場した。
【全身ショット】近未来的な“オーバーウォッチ仕様”衣装で登場したYOASOBI
『オーバーウォッチ』は、全世界累計プレイヤー数1億人以上を誇る、基本プレイ無料のチーム対戦型アクションシューティングゲーム。YOASOBIとの期間限定コラボレーションは、7月1日からスタート。ゲーム内ではYOASOBIならではの“物語と音楽”の世界観を楽しめる。
新シーズン発表会には、Ayaseとikuraがオーバーウォッチの世界観をイメージしたコスチュームに身を包んで登場。Ayaseは「近未来的なものを意識してキリコの新コスチュームであったりとか、ゲンジ、ハンゾーのモチーフの青とグリーンのネイルもしっかり寄せていて、オーバーウォッチ仕様となっております」と自身の衣装についてコメント。ikuraは「世界観に合わせてユニークな素材とか形のものを取り入れてみました」と語った。
また、理想のヒーロー像について聞かれたYOASOBIの二人。Ayaseは「僕は男の子バイブスが強めなので最強のヒーローであってほしい、無敵感があってほしいというのが理想としてありますね。救ってほしい」とにっこり。ikuraは「いろんなヒーロー像はありますけど、オーバーウォッチにいるキリコのように戦う力も守る力もどちらもあるヒーローにすごく憧れがあります」と声を弾ませた。
【全身ショット】近未来的な“オーバーウォッチ仕様”衣装で登場したYOASOBI
『オーバーウォッチ』は、全世界累計プレイヤー数1億人以上を誇る、基本プレイ無料のチーム対戦型アクションシューティングゲーム。YOASOBIとの期間限定コラボレーションは、7月1日からスタート。ゲーム内ではYOASOBIならではの“物語と音楽”の世界観を楽しめる。
また、理想のヒーロー像について聞かれたYOASOBIの二人。Ayaseは「僕は男の子バイブスが強めなので最強のヒーローであってほしい、無敵感があってほしいというのが理想としてありますね。救ってほしい」とにっこり。ikuraは「いろんなヒーロー像はありますけど、オーバーウォッチにいるキリコのように戦う力も守る力もどちらもあるヒーローにすごく憧れがあります」と声を弾ませた。