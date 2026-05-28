YOASOBI、『オーバーウォッチ』コラボ楽曲を制作 近未来サウンドに“琴の音”「JPOP魂を乗せてつくった」
“小説を音楽にするユニット”YOASOBI（Ayase、ikura）が28日、都内で行われた『オーバーウォッチ』×YOASOBIコラボ・新シーズン発表会に登場。本作とのコラボレーション楽曲を制作したことを発表した。
【2ショット】近未来的な“オーバーウォッチ仕様”衣装で登場したYOASOBI
『オーバーウォッチ』は、全世界累計プレイヤー数1億人以上を誇る、基本プレイ無料のチーム対戦型アクションシューティングゲーム。
YOASOBIとの期間限定コラボレーションは、7月1日からスタート。ゲーム内ではYOASOBIならではの“物語と音楽”の世界観を楽しめる。またキリコ、ゲンジ、ハンゾーをはじめとした複数のスキンやさまざまな報酬が実装予定。
本日から、ゲンジが東京を訪れる新たな短編小説「地に堕ちた雀」が公開。ハンゾーやキリコとともに幼少期の思い出を振り返る内容となっており、YOASOBIがこの小説から着想を経たコラボ楽曲「オリオン」を制作した。
ゲームが大好きというikuraは「すごく驚きましたし、うれしかったです！」と大喜び。「今回は東京マップが出るということで、そこで選んでいただけるのがうれしかったですし、世界中で愛されているゲーム作品なので、ご一緒できるということで身が引き締まる思いでした」と笑顔を浮かべた。
楽曲について話が及ぶと、Ayaseは「核となっているものは、キリコとゲンジとハンゾーの3人の関係性です。『オリオン』というタイトルをつけているんですけど、星同士はすごく遠い距離にあるけど、あるひとつの角度から見た時にはちゃんと寄り添って3つが並んでいる。それを1個のテーマにしています。かつ東京マップということで、琴の音を入れたりもしています。基本的には近未来のサウンドメイクにはしてるんですけど、我々のJPOP魂もしっかり乗せて作っていきました」とこだわりを明かした。
普段からゲームが大好きだという2人。Ayaseは「『オーバーウォッチ』の世界観の中に自分たちも一緒に飛び込んでいくような気持ちで、しっかりストーリーも読み込んだ上で、愛と魂を込めて楽曲制作させていただきました。僕らとしても新しいチャレンジもふんだんに取り入れた自信のある楽曲となっておりますので、ゲームプレイとともに楽しんでいただけたらなと思います」とアピール。
ikuraもこの『オーバーウォッチ』へのリスペクトを最大限に込めて制作したと言い「いろんな方により深く世界観を楽しんでもらえるような楽曲になっていたらうれしいなと思います」と呼びかけた。
【2ショット】近未来的な“オーバーウォッチ仕様”衣装で登場したYOASOBI
『オーバーウォッチ』は、全世界累計プレイヤー数1億人以上を誇る、基本プレイ無料のチーム対戦型アクションシューティングゲーム。
YOASOBIとの期間限定コラボレーションは、7月1日からスタート。ゲーム内ではYOASOBIならではの“物語と音楽”の世界観を楽しめる。またキリコ、ゲンジ、ハンゾーをはじめとした複数のスキンやさまざまな報酬が実装予定。
ゲームが大好きというikuraは「すごく驚きましたし、うれしかったです！」と大喜び。「今回は東京マップが出るということで、そこで選んでいただけるのがうれしかったですし、世界中で愛されているゲーム作品なので、ご一緒できるということで身が引き締まる思いでした」と笑顔を浮かべた。
楽曲について話が及ぶと、Ayaseは「核となっているものは、キリコとゲンジとハンゾーの3人の関係性です。『オリオン』というタイトルをつけているんですけど、星同士はすごく遠い距離にあるけど、あるひとつの角度から見た時にはちゃんと寄り添って3つが並んでいる。それを1個のテーマにしています。かつ東京マップということで、琴の音を入れたりもしています。基本的には近未来のサウンドメイクにはしてるんですけど、我々のJPOP魂もしっかり乗せて作っていきました」とこだわりを明かした。
普段からゲームが大好きだという2人。Ayaseは「『オーバーウォッチ』の世界観の中に自分たちも一緒に飛び込んでいくような気持ちで、しっかりストーリーも読み込んだ上で、愛と魂を込めて楽曲制作させていただきました。僕らとしても新しいチャレンジもふんだんに取り入れた自信のある楽曲となっておりますので、ゲームプレイとともに楽しんでいただけたらなと思います」とアピール。
ikuraもこの『オーバーウォッチ』へのリスペクトを最大限に込めて制作したと言い「いろんな方により深く世界観を楽しんでもらえるような楽曲になっていたらうれしいなと思います」と呼びかけた。