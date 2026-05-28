山下美月、倉悠貴が真冬に汗だくになった理由明かす 撮影前に「満身創痍になって…」
俳優の倉悠貴と山下美月が28日、第49回創作テレビドラマ大賞『ある日彼女のパンティーが、』（NHK総合 31日後11：00）完成会見に登壇。互いの印象や撮影の裏話を語った。
【全身ショット】華やか！ワンピース姿で登場した山下美月＆倉悠貴
倉は山下に対して、真面目な印象を持っているそう。「何かいているんだろうというくらい、脚本にいろいろ書いているので」と脚本をチラ見したときに感じたことを語った。そして「同世代の俳優さんで信頼を寄せる役者さんだなと、前々から思っていたので。今回も全然不安感がなかったです」と言い切った。
これを聞いた山下は「倉くんこそ真面目」と反応。駅から30分ほど離れたアパートで撮影を行い、毎朝6時に集合していたそう。ある日、倉が乗車していた電車が遅延しており、30分間一度も歩かずに走ってきたという。山下は「1月のすっごい寒い日に汗だくでぜいぜい言いながら、倉くんが入ってきて。これから本番というのに、今日の体力使い果たしたっていうくらい、満身創痍になって走ってきた」と明かした。
続けて、「いろんな人のことを考えられるバランス能力の高い方なんだなと思いましたし、そういうことも含めてお芝居も誰よりも真剣に向き合っている」と倉の真面目さを熱弁。
今作は、日本放送作家協会とNHKが共催する「第49回創作テレビドラマ大賞」で、大賞を受賞した加藤予備氏の『ある日彼女のパンティーが、』の映像化した作品。まっすぐすぎて周りから一風変わった人に見られる夫・並木想太（倉悠貴）と漫画家を目指す妻・優衣（山下美月）。優衣のパンティーをめぐるひょんなできごとから起きる大騒動が2人の関係を変化させていく。ちょっぴり愉快な空気感をまといながらささやかな日常を生きる夫婦の物語となっている。
【全身ショット】華やか！ワンピース姿で登場した山下美月＆倉悠貴
倉は山下に対して、真面目な印象を持っているそう。「何かいているんだろうというくらい、脚本にいろいろ書いているので」と脚本をチラ見したときに感じたことを語った。そして「同世代の俳優さんで信頼を寄せる役者さんだなと、前々から思っていたので。今回も全然不安感がなかったです」と言い切った。
続けて、「いろんな人のことを考えられるバランス能力の高い方なんだなと思いましたし、そういうことも含めてお芝居も誰よりも真剣に向き合っている」と倉の真面目さを熱弁。
今作は、日本放送作家協会とNHKが共催する「第49回創作テレビドラマ大賞」で、大賞を受賞した加藤予備氏の『ある日彼女のパンティーが、』の映像化した作品。まっすぐすぎて周りから一風変わった人に見られる夫・並木想太（倉悠貴）と漫画家を目指す妻・優衣（山下美月）。優衣のパンティーをめぐるひょんなできごとから起きる大騒動が2人の関係を変化させていく。ちょっぴり愉快な空気感をまといながらささやかな日常を生きる夫婦の物語となっている。