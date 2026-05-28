お笑いコンビ「スリムクラブ」の真栄田賢（50）が28日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、電車でモヤッとした出来事をつづった。

真栄田は「電車でさ、座って、けっこう空いてたんで、俺、気がゆるんで足くんだのよ。まあ、マナー的には良くない」というが「そしたらさ、電車が停車して駅に着いた瞬間、俺の横に座ってた30代くらいの男が立って、俺の組んでる足を蹴りあげたのよ。周りも、！！！ってなってさ」とまさかの展開に。

「そいつ電車降りようとしたから、俺追いかけて、『お前ちょっとまて』って言ったら、そいつ、電車降りて、『来いよ』って。でも、俺、ここでもめてたら仕事が間に合わないからさ、悩んで電車降りなかったのよ。そしたら、そいつ電車のドアが閉まるとき、嫌な笑顔で俺見てさ。『く、』って気持ちになってさ。どうした方が良かったのかな」

また「『足組む＜人の足を蹴る』を、池上彰さんくらい丁寧にそいつに分からせたい。歩きスマホにぶつかりにいく、う〜！ってなってるやつと一緒だよな。読んでくれてありがとうございました。すんません」とつづっていた。