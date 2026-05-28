IMP.松井奏と過ごす”妄想夏デート” さまざまなシーンにフィットするTシャツコーデを提案
ABCマートは28日、IMP.の松井奏をモデルに起用した「妄想夏デート企画」を、ファッション誌『sweet」のWebページにて公開した。
【写真】恋人目線にドキッ…夏のスタイルで魅了する松井奏
本企画では、松井がNew BalanceのTシャツを着用。カフェデートやおうちデート、サプライズデートなど、さまざまなシーンに寄り添うコーディネートを提案。アクティブな外出からデイリーな日常まで、多彩なシーンにフィットする「夏の主役アイテム」として、Tシャツの魅力を表現している。
すべてのアイテムに、心地よい肌触りと上質な素材感を兼ね備えた「210gヘビーウェイトコットンジャージ」を採用しており、ゆったりとしたリラックスフィットである。ブランドのヘリテージとモダンな感性が融合した、4つのデザインを展開している。
本企画の公開に伴い、同日からNew Balanceの最新Tシャツキャンペーンを、全国のABC-MART、ABC-MART GRAND STAGEと公式オンラインストアにて開始。Tシャツデザインにもなっている、New Balanceのブランドイメージを表現したフォトグラフィックやコラージュデザインを使用したオリジナルステッカーを、キャンペーン期間中にNewBalanceのアパレル商品を購入の方限定で先着にてプレゼントする。
【写真】恋人目線にドキッ…夏のスタイルで魅了する松井奏
本企画では、松井がNew BalanceのTシャツを着用。カフェデートやおうちデート、サプライズデートなど、さまざまなシーンに寄り添うコーディネートを提案。アクティブな外出からデイリーな日常まで、多彩なシーンにフィットする「夏の主役アイテム」として、Tシャツの魅力を表現している。
本企画の公開に伴い、同日からNew Balanceの最新Tシャツキャンペーンを、全国のABC-MART、ABC-MART GRAND STAGEと公式オンラインストアにて開始。Tシャツデザインにもなっている、New Balanceのブランドイメージを表現したフォトグラフィックやコラージュデザインを使用したオリジナルステッカーを、キャンペーン期間中にNewBalanceのアパレル商品を購入の方限定で先着にてプレゼントする。