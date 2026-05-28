声優で女優の戸田恵子（68）が27日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。NHK連続テレビ小説「あんぱん」（2025年前期）の出演裏話を明かす場面があった。

この日は親交が深い声優の山寺宏一とともに出演。昨年は「あんぱん」にそろって出演し、それに伴い、年末にはNHK紅白歌合戦でも盛り上げた。

戸田は「まさか『アンパンマン』の歌をあそこで歌うとは。テレビの垣根を超えた」としみじみ。

長年「アンパンマン」の声を担当する戸田の出演はサプライズ。山寺でさえ「ギリギリまで」知らされていなかったそうで「内緒の話が多いんですね、業界も」と戸田。「結局。『あんぱん』は台本に名前も載らなかった。最後まで載らなかった。私の名前は載ってなかった」と苦笑した。

楽屋入りなども「注意してね。食堂にも行けないのかな、とか思って、私は静かに生活してたんですけど」と戸田。「最初の頃なんか映像も、局内で収録していても流してなくて、声だけが出てるから、隣の大河ドラマのスタジオから、渡辺謙さんが“あれ、どっかで聞いたことある声だな”と思ってこっち側に来たみたいな。“やっぱりそうか！”とか言って」と大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜 」出演中の渡辺謙が来たことを明かした。

「その絵がちょっとおぞましいっていうか。KEN WATANABEが、ちょうまげ姿の。時代劇から『あんぱん』のスタジオの前室に来て、そこで写真撮りました」と笑った。

とはいえ、山寺も「本当のこととフィクションを混ぜて、本当に素晴らしいドラマでしたね」としみじみ。戸田も「素晴らしかった。本当に」と絶賛した。