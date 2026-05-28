あの「鈴木紗理奈嫌い」騒動の本質とは？怒りの矛先をあのに向けることが「間違っている」と言えるワケ
あのちゃんの“鈴木紗理奈嫌い”騒動とは何だったのか？ 時系列で振り返ります。
◆番組内で「嫌い」から始まった騒動
『あのちゃんねる』内で、あのに名指しで“嫌い”と言われた鈴木紗理奈がSNSでリアクションしたことから始まりました。「共演してない時に言うとか意味わからん。普通にいじめやん」と、あのと番組サイドの姿勢を批判したのです。
すると、テレビ朝日が鈴木の所属事務所と話し合いを持つことに。鈴木だけではなく、当該発言をしたあのに対しても「本意ではない状況を招いて」しまったと釈明する事態に発展しました。
ところが事態はさらに混迷していきます。あの自身が、かねてより番組スタッフに対して意見していたと、自身のXで明かしたのです。「この表現は嫌です」とか「これはゲストの方が大変な思いするからやめてください」とか、発言内容や演出に疑問を呈していたのだそう。ついには「もう続けたくないので番組降ります」と“降板宣言”まで飛び出す始末。
一体どうなってしまうのか！？と思っていたところで、事態は急展開を迎えました。
テレビ朝日から説明を受けた鈴木紗理奈の所属事務所が声明を発表。番組サイドの制作、編集の意図について説明を受け、当人も納得したとのこと。あのに対しても「今後ますますご活躍されることを心より願っております」とコメントしました。
そして、最後にあのの所属事務所が、「お名前の挙がっているタレント様、およびその関係者の皆様にご迷惑をおかけしましたことを、所属事務所として心よりお詫び申し上げます」との謝罪文をホームページに掲載して、本件は幕を閉じました。
◆ネット上には、あのへの厳しい批判が…
ネット上では、様々な意見が飛び交っています。大半は、あのへの厳しい批判です。“売れてきてわがままになってきた”とか、“番組のせいにするよりまず鈴木紗理奈に謝罪しろ”といった声です。
一方、個性的なキャラで押し切るあのの芸風が限界を迎えているのでは、という見方もあります。ユニークなパーソナリティに頼り切った番組内容だから、一線を超えてしまったのではないか、ということです。
いずれにせよ、あのに対する潜在的な嫌悪感が噴出したのは間違いありません。
けれども、ここは冷静に問題を整理する必要があります。あのが嫌いだという個人的な感情と、バラエティ番組の中で鈴木紗理奈をけなす話芸を披露したというプロフェッショナルな事情は別だということです。◯◯が嫌いだと言って笑いを取るのは、あのが生み出したオリジナルな芸風ではありません。古今東西、視聴者が楽しんできた鉄板のコンテンツだからです。
◆“鈴木紗理奈嫌い”発言は準備されたもの？
しかも、『あのちゃんねる』は事前収録のバラエティ番組です。出演者の発言が構成作家のアイデアを反映したものであることは、視聴者もなんとなく想像できるはずです。
バラエティではありませんが、筆者も2度ほど『ABEMA Prime』という報道番組に出演したことがあります。出演者は自由に議論をしているように見えるかもしれませんが、そのようなニュースも、ある程度の発言と流れは決まっているのです。ベースとなる台本から大きく逸脱しない程度に、言い方を工夫して、いかにもその場で話が盛り上がっているように会話を演じていくわけですね。
おカタい議論の生放送ですらおおまかな雛形はあるのだから、撮れ高と笑いがノルマの収録バラエティとなれば、なおさら緻密に構成されているでしょう。
あのが「この表現は嫌です」などとスタッフに伝えていた事実からも、“鈴木紗理奈嫌い”発言は、ある程度準備されたものであることが推測できます。
◆番組内で「嫌い」から始まった騒動
『あのちゃんねる』内で、あのに名指しで“嫌い”と言われた鈴木紗理奈がSNSでリアクションしたことから始まりました。「共演してない時に言うとか意味わからん。普通にいじめやん」と、あのと番組サイドの姿勢を批判したのです。
すると、テレビ朝日が鈴木の所属事務所と話し合いを持つことに。鈴木だけではなく、当該発言をしたあのに対しても「本意ではない状況を招いて」しまったと釈明する事態に発展しました。
一体どうなってしまうのか！？と思っていたところで、事態は急展開を迎えました。
テレビ朝日から説明を受けた鈴木紗理奈の所属事務所が声明を発表。番組サイドの制作、編集の意図について説明を受け、当人も納得したとのこと。あのに対しても「今後ますますご活躍されることを心より願っております」とコメントしました。
そして、最後にあのの所属事務所が、「お名前の挙がっているタレント様、およびその関係者の皆様にご迷惑をおかけしましたことを、所属事務所として心よりお詫び申し上げます」との謝罪文をホームページに掲載して、本件は幕を閉じました。
◆ネット上には、あのへの厳しい批判が…
ネット上では、様々な意見が飛び交っています。大半は、あのへの厳しい批判です。“売れてきてわがままになってきた”とか、“番組のせいにするよりまず鈴木紗理奈に謝罪しろ”といった声です。
一方、個性的なキャラで押し切るあのの芸風が限界を迎えているのでは、という見方もあります。ユニークなパーソナリティに頼り切った番組内容だから、一線を超えてしまったのではないか、ということです。
いずれにせよ、あのに対する潜在的な嫌悪感が噴出したのは間違いありません。
けれども、ここは冷静に問題を整理する必要があります。あのが嫌いだという個人的な感情と、バラエティ番組の中で鈴木紗理奈をけなす話芸を披露したというプロフェッショナルな事情は別だということです。◯◯が嫌いだと言って笑いを取るのは、あのが生み出したオリジナルな芸風ではありません。古今東西、視聴者が楽しんできた鉄板のコンテンツだからです。
◆“鈴木紗理奈嫌い”発言は準備されたもの？
しかも、『あのちゃんねる』は事前収録のバラエティ番組です。出演者の発言が構成作家のアイデアを反映したものであることは、視聴者もなんとなく想像できるはずです。
バラエティではありませんが、筆者も2度ほど『ABEMA Prime』という報道番組に出演したことがあります。出演者は自由に議論をしているように見えるかもしれませんが、そのようなニュースも、ある程度の発言と流れは決まっているのです。ベースとなる台本から大きく逸脱しない程度に、言い方を工夫して、いかにもその場で話が盛り上がっているように会話を演じていくわけですね。
おカタい議論の生放送ですらおおまかな雛形はあるのだから、撮れ高と笑いがノルマの収録バラエティとなれば、なおさら緻密に構成されているでしょう。
あのが「この表現は嫌です」などとスタッフに伝えていた事実からも、“鈴木紗理奈嫌い”発言は、ある程度準備されたものであることが推測できます。