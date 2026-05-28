「通学路で発砲事件があった」人気法律漫画の原作者が、無法地帯と紛争地域で知った“法のありがたみ”
SNS上の誹謗中傷、フリマアプリのトラブル、多種多様なハラスメントーー。
情報が錯綜する社会で、ある日突然、厄介な揉め事に巻き込まれることがあるかもしれない。
そんな“明日は我が身”なテーマを、エンタメ要素を入れてセンセーショナルに描く作品がある。正直者の弁護士・比嘉亜希と、元詐欺師のアウトロー弁護士・八木渉がバディを組み、さまざまな法律問題を解決に導く漫画『よき法律家は悪しき隣人』だ。
本記事では、原作協力を務める那珂川さんにインタビューし、創作の裏側を紐解いていく。すると、紛争地域を訪れた際に得た経験など、法律を題材にしたストーリーを描く原点が垣間見えた。
◆本業はゲーム会社の経営者
ーーまずは、那珂川さんのご経歴を教えてください。
那珂川：初めに申し上げておくと、私は法律の専門家ではありません。どちらかといえばゲーム開発側の人間であり、インディゲームやアニメを企画開発する『TOKYOTOON』という会社を経営しています。
ーーそれは意外です。なぜあのような本格的な法律漫画を描けるのでしょうか？
那珂川：たとえば、命の現場に携わった経験がなくとも、徹底取材のうえ骨太な医療漫画を描く方がいます。私も同じイメージで、法律を学びながら作品と向き合っていて。弁護士の監修者と編集に囲まれ、リアルとフィクションの狭間で制作を重ねています。
◆無法地帯で“法のありがたみ”を感じた過去
ーーまだ、那珂川さんがリーガル漫画の原作を引き受けた理由がピンと来ていません。何か原体験のようなものはありますか？
那珂川：そもそも原作協力を始めたのは、さまざまなご縁のなかで打診をいただいたのがきっかけです。打診をいただいたのは、私のゲーム会社以前のサラリーマン経験や会社経営等の社会経験からだと思いますが、私が引き受けた理由を辿ると、海外旅行で紛争地域を訪れた経験が該当するかもしれません。
戦時中、もしくは争いが終わったばかりの地域では、法律が機能していないケースがあります。裁判所のみならず、警察すらまともにない。トラブルを解決する手段が失われている状態だといえますね。
旧紛争地域で聞いたのは「隣人が自分を殺しに来るかもしれない」という恐怖に日々晒される現実です。最終的には「命を奪われる前に、自分が隣人を殺しに行かなくては」という思考にたどり着くこともあるし、実際にそういうこともあったと聞きました。
法律や警察がないことはユートピアかもしれませんが、実際は非常に危険です。今の日本では災害が起きても無法地帯にはなりません。それはすぐに復旧されるという安心感があるからで、もしその保証が無くなったらどうなるかわかりません。こうした経験が、法律や社会の成り立ちへの興味を思い出させて、今回原作協力を受ける決め手の1つになりました。
◆紛争地域探訪がいつしかライフワークに
ーーなぜ紛争地域に？ 海外を好きな方はいると思うのですが、わざわざ危険な場所に行く必要は⋯⋯。
那珂川：初めて海外旅行へ行った場所が、旧紛争地域のすぐ隣で。学生時代の留学生に会いに行くくらいの軽いノリで着いたら、国連スタッフが常駐していたり、難民の旧キャンプがあったりする、独特な空気を醸し出している場所でした。
でも地元の人は「隣の国は本当にいいところだよ、一度行ってみるといい。」なんて声が聞こえてくるんです。どうしても気になり次の旅行で訪れてみたら、たしかに景色も美しく、現地の人も日本人の感性に似ているなと思いました。でも社会問題は山積みで、敗戦から復興した日本との違いを感じました。
私の実家は貧乏だったけど、海外の現実を見て安定して豊かな社会があるから好きなことをしても生きていけたと感じたし、どうすればそういう社会ができるのかということを考えるようになりました。
情報が錯綜する社会で、ある日突然、厄介な揉め事に巻き込まれることがあるかもしれない。
そんな“明日は我が身”なテーマを、エンタメ要素を入れてセンセーショナルに描く作品がある。正直者の弁護士・比嘉亜希と、元詐欺師のアウトロー弁護士・八木渉がバディを組み、さまざまな法律問題を解決に導く漫画『よき法律家は悪しき隣人』だ。
◆本業はゲーム会社の経営者
ーーまずは、那珂川さんのご経歴を教えてください。
那珂川：初めに申し上げておくと、私は法律の専門家ではありません。どちらかといえばゲーム開発側の人間であり、インディゲームやアニメを企画開発する『TOKYOTOON』という会社を経営しています。
ーーそれは意外です。なぜあのような本格的な法律漫画を描けるのでしょうか？
那珂川：たとえば、命の現場に携わった経験がなくとも、徹底取材のうえ骨太な医療漫画を描く方がいます。私も同じイメージで、法律を学びながら作品と向き合っていて。弁護士の監修者と編集に囲まれ、リアルとフィクションの狭間で制作を重ねています。
◆無法地帯で“法のありがたみ”を感じた過去
ーーまだ、那珂川さんがリーガル漫画の原作を引き受けた理由がピンと来ていません。何か原体験のようなものはありますか？
那珂川：そもそも原作協力を始めたのは、さまざまなご縁のなかで打診をいただいたのがきっかけです。打診をいただいたのは、私のゲーム会社以前のサラリーマン経験や会社経営等の社会経験からだと思いますが、私が引き受けた理由を辿ると、海外旅行で紛争地域を訪れた経験が該当するかもしれません。
戦時中、もしくは争いが終わったばかりの地域では、法律が機能していないケースがあります。裁判所のみならず、警察すらまともにない。トラブルを解決する手段が失われている状態だといえますね。
旧紛争地域で聞いたのは「隣人が自分を殺しに来るかもしれない」という恐怖に日々晒される現実です。最終的には「命を奪われる前に、自分が隣人を殺しに行かなくては」という思考にたどり着くこともあるし、実際にそういうこともあったと聞きました。
法律や警察がないことはユートピアかもしれませんが、実際は非常に危険です。今の日本では災害が起きても無法地帯にはなりません。それはすぐに復旧されるという安心感があるからで、もしその保証が無くなったらどうなるかわかりません。こうした経験が、法律や社会の成り立ちへの興味を思い出させて、今回原作協力を受ける決め手の1つになりました。
◆紛争地域探訪がいつしかライフワークに
ーーなぜ紛争地域に？ 海外を好きな方はいると思うのですが、わざわざ危険な場所に行く必要は⋯⋯。
那珂川：初めて海外旅行へ行った場所が、旧紛争地域のすぐ隣で。学生時代の留学生に会いに行くくらいの軽いノリで着いたら、国連スタッフが常駐していたり、難民の旧キャンプがあったりする、独特な空気を醸し出している場所でした。
でも地元の人は「隣の国は本当にいいところだよ、一度行ってみるといい。」なんて声が聞こえてくるんです。どうしても気になり次の旅行で訪れてみたら、たしかに景色も美しく、現地の人も日本人の感性に似ているなと思いました。でも社会問題は山積みで、敗戦から復興した日本との違いを感じました。
私の実家は貧乏だったけど、海外の現実を見て安定して豊かな社会があるから好きなことをしても生きていけたと感じたし、どうすればそういう社会ができるのかということを考えるようになりました。