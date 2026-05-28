2023-24シーズンにはプレミアリーグで19ゴール8アシストの成績を残し、PFA年間最優秀選手にも選ばれたマンチェスター・シティMFフィル・フォーデン。



しかし数字的にはこのシーズンがピークであり、今季は定位置を確保できなかった。2026W杯を戦うイングランド代表メンバーからも漏れていて、フォーデンにとっては苦しい時間となっている。



才能は申し分ないはずだが、フォーデンに何があったのか。プロサッカー選手協会（PFA）の最高責任者であり、FIFProの理事も務めるマヘタ・モランゴ氏は過密日程がフォーデンのパフォーマンス低下を招いているのではないかとの考えを口にしている。





「2年前のフォーデンの姿は見られなくなっている。残念ながら、彼はこの狂ったスケジュールの犠牲者の一人だろう。このスケジュールは試合のクオリティや才能ある選手の保護を犠牲にし、商業的な利益を追求する者たちにのみプラスとなっている。フィルみたいな選手がピッチにいないのは本当に残念だね。彼のような夢を見せてくれる純粋な才能を持った選手を愛しているから」（『BBC』より）。同氏は鼠蹊部の怪我でパフォーマンスを落としたチェルシーMFコール・パルマーも同じケースと見ているようで、今のサッカー界は過密日程に対応できる強靭な肉体の持ち主しか生き残れなくなっているのかもしれない。間もなく2026W杯が開幕するが、欧州トップクラブでプレイする選手たちはとんでもない数の試合をこなしたばかり。モランゴ氏はW杯も同じく『適者生存』、過密日程に対応できる選手のみが生き残る場になるのではと見ている。「ビッグクラブに所属する選手の中には、限界に達してしまう選手もいるからだ。すでに60試合近くこなした状態でW杯に臨むことは出来ないだろう」過密日程の問題は以前から問題視されているが、今のところこの流れが止まる気配はない。