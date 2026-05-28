アーセナルとイングランド代表の両方で右ウイングのポジションを争う関係にあるのがブカヨ・サカとノニ・マドゥエケだ。



最近のシーズンではサカが怪我で離脱することがあり、今季も筋肉系の怪我などで3度離脱した期間があった。その際にマドゥエケが控えているのは心強く、2人ともアーセナルに必要な選手ではある。



しかしマドゥエケとしては、アーセナルでも代表でも1番手になりたいところだろう。今のところはサカがアーセナルでも1番手となっていて、迫るパリ・サンジェルマンとのチャンピオンズリーグ決勝や2026W杯ではサカが2列目右の1番手になる可能性が高い。





英『Independent』によると、マドゥエケはサカをライバル視しつつも、関係は良好だと語る。「ブカヨはトッププレイヤーだからね。僕たちはあらゆる面で競い合っている。代表でも、アーセナルでも同じだ。でも上手くいっているよ。同じ方向を向いて努力していることを互いに理解しているからね。彼のプレイスタイルを自分の中に取り込もうとしているところもあるし、彼もそれは同じじゃないかと思う。ピッチ外でも僕たちは仲が良いんだ。僕はこのクラブにいたいし、彼もそう思っている。だから当分の間はこの関係性じゃないかな」サカはカットインしての得点パターンに加え、アシスト能力も高い。だが、マドゥエケも縦への推進力ではサカ以上のものを備えている。まだ精度ではサカの方が上かもしれないが、この序列はひっくり返るだろうか。