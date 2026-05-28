日本バレーボール協会は２８日、東京都内のパチンコ店で乾燥大麻を所持したとして同日に麻薬取締法違反（所持）の疑いで逮捕されたバレーボール日本代表の佐藤駿一郎容疑者（２６）について、東京・北区の味の素ナショナルトレーニングセンターで記者会見。国分裕之専務理事、南部正司技術委員長と内藤拓也業務執行理事が出席した。

佐藤容疑者の逮捕容疑は２７日夕、東京・板橋区のパチンコ店で大麻を所持した疑い。２６日に全員が集合し、始まっていた味の素ナショナルトレーニングセンターでの代表合宿中だった。

国分専務理事が「これからですが、各選手の所持品の確認はしないといけない。薬物検査とかも早急に確認をして、完全な形でスタートを切りたい」と選手の所持品検査および薬物検査の実施を明言した。

南部技術委員長は所持品検査について「終了したら連絡が入る。開始しますという連絡はあった（対象はスタッフも？）もちろん全員です」と説明。

パチンコ店には１人で行ったか？との問いには「数名で行ったと聞いています」と明かし、「チームメートと一緒に行っています」と語った。

この日は６月４日開幕するネーションズリーグに向けた男子日本代表のキックオフ会見が予定されていたが、佐藤容疑者の逮捕を受け、急きょ中止に。予定から４３分遅れて午後３時１３分から始まった「説明会」では、冒頭に国分専務理事が「このような事態になりまして、大変申し訳なく思います」と謝罪した。キックオフ会見は、午後２時３０分から当初予定されていた。