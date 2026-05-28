女優の三田佳子（84）が28日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。司会の黒柳徹子（92）との出会いを振り返った。

三田は18歳でデビューし、66年。黒柳が「デビューの時に、あなたが。私お話したんですって、あなたと。私全然覚えていないんだけど」と話を振ると、三田は「そうなんですよ。これは私の徹子さんに関わる一番の思い出なんですけれど」と声を弾ませた。

当時自身は「学生だったような気がする」と言い、「縁があって、こういう芸能の世界に誘われて。ぼんやり、独りぼっちで、NHKのセットの片隅にいたら、まあ大先輩の徹子さんが、つかつかっとこっちに寄って来て。独りぼっちでいたから、何か声かけてくださったんだと思う」と振り返った。

「その時のよく覚えてるの。“あなた”って言ってくださって」と回顧。「“あなた”、なんとかかんとかって言ってくださった、その先は覚えていない。“あなた”だけよく覚えているの」と続け、「それで“寂しくしているの？”“どうしてここにいるの？”って聞いてくださったんだと思うんだけれども。そのご縁が。今日までずっと忘れらないいい思い出」と目を細めた。

黒柳が「いいですね」と喜ぶと、三田は「孫もね、普通テレビに出るって言うと、“あっそう”で終わるんですけれど、“徹子さんの『徹子の部屋』に出るのよ”って言ったら“あっ、クロテツ？よろしく言っといて”だって。そんな生意気なこと言って」と驚きの発言をぶっちゃけた。

黒柳は「クロテツ？」と最初誰のことか分からない様子だったが、三田が「黒柳徹子を簡略に言って“クロテツ”なんですって」と説明すると、「面白いね、そんなこと言うのね」と感心した。

三田は「そんなこと私とても言えません」と苦笑したが、黒柳は「でもクロテツでいいです。誰にも言われたことないから」とあっさりと認めていた。