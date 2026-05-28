◇ナ・リーグ ドジャース4−1ロッキーズ（2026年5月27日 ロサンゼルス）

ドジャースのカイル・ハート投手（27）が27日（日本時間28日）、本拠でのロッキーズ戦でメジャー初セーブを挙げた。

4−1の9回に4番手でマウンドに上がると、グッドマンを三ゴロ、ジョンストンを二ゴロに打ち取り、最後はカストロを低めチェンジアップで空振り三振に仕留め、ゲームセット。3者凡退でメジャー初セーブを記録した。

前日26日（同27日）のロッキーズ戦こそ7回に登板してトーバーにソロを被弾したものの17試合で防御率1・06と好投が続いている。直球とチェンジアップのコンビネーションに「かなり自信は増しているよ」と手応えを口にし「ずっと“高めに速球を投げろ”って言われ続けてきて、その速球があることでチェンジアップがより生きてくるんだ。者にとっては、高めの速球と、同じ腕の振りから来るチェンジアップを見分けるのが難しいと思う。だから本当に自信を持って投げられているし、このまま続けていきたいね」とうなずいた。

初セーブの記念球は「どこかに飾るよ。今はかなり小さいアパートに住んでるんだけど、将来的には“男の隠れ家”みたいな部屋を作って、他のユニホームなんかと一緒に飾れたらいいなと思ってる。すごく楽しみだ」と胸を弾ませた。

また、先頭打者本塁打に加え、6回無安打1失点と投打で活躍した大谷については「正直、人生で見た中で一番すごいこと」と目を丸くし「先週の登板では先頭打者ホームランを打って、今日もまた打った。それに6回までノーヒット投球だったし、1点は取られたけど、それは野球だからね」と大絶賛。「彼がやっていることを毎日見られるのは、本当に信じられないくらい楽しいし、特別なこと。このチームの一員として、それを毎日見られることに本当に感謝してるよ」と笑った。

投手としても「彼は本当に唯一無二の存在だよ。たしか6、7球種くらい持っていて、ボールの操り方も最高レベル。僕とは球種構成がかなり違うけど、それでも毎日彼を見ていると、“どうやってるんだ？”って思うよ」と口をあんぐり。「6回無安打で投げて、4、5打席立って、塁を駆け回ってるんだからね。本当に見ていて最高だよ」と二刀流として信じられない活躍を続けていると称えた。