タレントのカンニング竹山（55）が28日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜」（月〜金曜午前1時55分）に生出演。元巨人の阿部慎之助氏（47）が暴行の疑いで警視庁に現行犯逮捕（後に釈放）され、監督を辞任したことについて私見を述べた。

「個人的な意見ですよ」と前置きし「本当に逮捕案件でしたか、これ？」と投げかけた上で「なぜ逮捕というのを選んだのかという理由付けが、まず説明がない」と指摘した。

そして「逮捕したと、話聞くってえらい違い。逮捕という事実をやっちゃったからこそ、球団もアウトということになってるわけですよ。逮捕っていうのが本当に正しかったのかどうか、今一度検証しなきゃいけないじゃないかと思うですよ」と続けた。

さらに「もしかしたら警察も違うという判断を今後したのであれば、球団も考えていかないといけないし。別の処分でもいいんじゃないかってなる。ご家族の人生もあるし。そこ1回考えないと、すべては逮捕というところがよく見えてない。どういう状況で逮捕になったのか。もしかしたら警察も間違ったかもしれないし。そこがちょっと納得いかない。そこで全部おかしくなってるぜっていうのはちょっとあります」と一気に語った。

阿部前監督は東京都渋谷区の自宅で18歳の娘に暴行を加えたとして25日午後7時10分ごろ、児童相談所から110番通報があり、駆けつけた警察官が逮捕した。

関係者によると阿部前監督は自宅で18歳の長女と15歳の次女のけんかを止めようとして仲裁に入った。しかし娘に言い返されて「カッとなった」などと供述している。

仲裁した際にたたかれた形になった長女が児童相談所に通報した。長女にけがはなく、けんかをしたことや通報してしまったことに反省しているという。阿部前監督は26日午前0時すぎ、調べを受けた警視庁渋谷署から釈放された。その後同日昼、監督辞任が発表され、会見も行われた。