「キングオブコント2013」準優勝のお笑いトリオ鬼ケ島のアイアム野田（43）が28日までにYouTubeチャンネル「鬼ケ島ホラーチャンネル」に出演。育休を取得すると報告した。

野田は昨年6月、第1子誕生を報告していたが、子どもが1歳となるタイミングで「私事なんですけども、育休に入ります」と宣言。メンバーのアイアム和田からは「芸人で初じゃない？」とのツッコみを受けつつ、「ちゃんと子どもを育てたい。一生懸命、子どもを育てるには、いろんなものが必要になるじゃないですか、愛や食べ物、服、おむつなど。それらすべてを（我が子に与えるために）私がちょっと一回働かないといけない。働いてはいるけど、1人の人間を育てるっていうのは大変なことだっていうのをすごい実感しました」「独身のときに借金ばっか抱えて、まともに自分も育てることもできなかった私が、人の親になって子どもを育てる学び中です」と思いを語った。

自身の育休にともない、毎年恒例としていた単独ライブについては「すみません、今年の単独ライブはお休みさせてください」としたが、「ただ、別にまったく鬼ケ島の活動をしないわけじゃない」と説明。賞レースや事務所主催のライブなどにはこれまで通り出場するつもりだとし、「お笑いを辞めるつもりは、とうにございません」と強調した。

野田は昨年2月、インスタグラムで「2月14日に結婚しました！」と報告。「これからは家族の為にバケモノ並の立ち振る舞いで働くぞ」と意気込みをつづっていた。