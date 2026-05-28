「生活の質を極端に落とさずに出費を抑えられるから」28歳女性が「旅行」のために真っ先に削った支出
物価高が続く中、以前のように気軽に旅行ができなくなったと悩む人も多いのではないでしょうか。しかしそんな中でも、工夫を凝らして旅を楽しみ続けている人たちがいます。
All About編集部は全国20〜60代の200人を対象に「物価高でも旅を楽しむ人の『家計やりくり』調査」を実施しました。今回はその中から、東京都に住む28歳女性のエピソードを紹介します。
・家族構成：既婚（子なし）
・雇用形態：正社員
・職業：会社員
・世帯年収：1360万円
・貯蓄：800万円
最近女性が行って感動した旅先は「石川県金沢市」だそう。どんな思い出ができたのでしょうか。
「歴史を感じるひがし茶屋街の美しい街並みや、兼六園の計算し尽くされた庭園美に心を奪われました」
「日々の食費やコンビニでのちょっとした買い物、そしてあまり袖を通さない服の購入費用です。日々の自炊を徹底したり、ついで買いを控えたりすることは、少しの意識で継続しやすく、生活の質を極端に落とさずに出費を抑えられるからです」
こうして女性は月1万5000円〜2万円ほど支出を削減できたといいます。そして、節約した分「現地での食事代と、宿泊施設の清潔さやアクセスのよさに関わる費用」に充てたいそう。
「せっかく旅先に来たのに、その土地ならではのおいしいものを我慢してしまうと、旅行の楽しみが半減してしまいます」
ただ、旅行先での食事にこだわる女性ですが、グルメになら金に糸目をつけないというわけではありません。
「観光地の飲食店で、以前なら1000円台だったランチが2000円を超えていたなど、物価高を痛感しています。独自のやりくり術として、すべての食事を外食にするのではなく、一食は現地のスーパーやデパ地下で地元の食材やお惣菜を買い込み、ホテルの部屋でゆっくり楽しむようにしています」
最後に、今後の「旅とお金の付き合い方」について考えていることを聞きました。
「ただ安さを追い求めるのではなく、自分がどこに価値を感じるのかを見極め、お金をかける部分と抑える部分のメリハリをより明確にしていきたいです」
＜調査概要＞
物価高でも旅を楽しむ人の「家計やりくり」調査
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2026年4月9〜10日
調査対象：全国20〜60代の200人（男性：53人、女性：147人）
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)
All About編集部は全国20〜60代の200人を対象に「物価高でも旅を楽しむ人の『家計やりくり』調査」を実施しました。今回はその中から、東京都に住む28歳女性のエピソードを紹介します。
感動した金沢での思い出【回答者プロフィール】
・家族構成：既婚（子なし）
・雇用形態：正社員
・職業：会社員
・世帯年収：1360万円
・貯蓄：800万円
「歴史を感じるひがし茶屋街の美しい街並みや、兼六園の計算し尽くされた庭園美に心を奪われました」
自炊を徹底し、ついで買いを控える旅行を満喫した女性ですが、旅行代のために家計はどのように管理しているのでしょうか。真っ先に削った支出について聞きました。
「日々の食費やコンビニでのちょっとした買い物、そしてあまり袖を通さない服の購入費用です。日々の自炊を徹底したり、ついで買いを控えたりすることは、少しの意識で継続しやすく、生活の質を極端に落とさずに出費を抑えられるからです」
こうして女性は月1万5000円〜2万円ほど支出を削減できたといいます。そして、節約した分「現地での食事代と、宿泊施設の清潔さやアクセスのよさに関わる費用」に充てたいそう。
「せっかく旅先に来たのに、その土地ならではのおいしいものを我慢してしまうと、旅行の楽しみが半減してしまいます」
ただ、旅行先での食事にこだわる女性ですが、グルメになら金に糸目をつけないというわけではありません。
「観光地の飲食店で、以前なら1000円台だったランチが2000円を超えていたなど、物価高を痛感しています。独自のやりくり術として、すべての食事を外食にするのではなく、一食は現地のスーパーやデパ地下で地元の食材やお惣菜を買い込み、ホテルの部屋でゆっくり楽しむようにしています」
私にとって欠かせない大切な趣味女性にとって旅行はどのような存在なのか、物価高でも旅行を諦めない理由を聞くと、「旅行は私にとって、日々の仕事や慌ただしい日常から自分を切り離し、感性をリセットするために欠かせない大切な趣味だからです」とコメント。
最後に、今後の「旅とお金の付き合い方」について考えていることを聞きました。
「ただ安さを追い求めるのではなく、自分がどこに価値を感じるのかを見極め、お金をかける部分と抑える部分のメリハリをより明確にしていきたいです」
＜調査概要＞
物価高でも旅を楽しむ人の「家計やりくり」調査
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2026年4月9〜10日
調査対象：全国20〜60代の200人（男性：53人、女性：147人）
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)