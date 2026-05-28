左足手術で長期離脱も”焦りゼロの理由”──遠藤航が明かす負傷中の本音「仮に外れたとしても…」【日本代表】
左足の負傷で長期離脱を強いられながらもワールドカップのメンバー入りを果たした遠藤航。代表練習合流初日の５月28日、囲み取材に応じた彼に「リハビリ中、焦りはなかったか」と尋ねると、「なかったですね」と返された。
なぜ焦りはなかったのか。その根拠を本人は次のように答えた。
「W杯に間に合うのは分かっていて、（メンバーに）入ると思っていたので。全力でリハビリをやったので仮に外れたとしても『しょうがない』と。そういう感じでした」
遠藤は「W杯に行く前提で準備を進めていた」と本音を明かす。
「焦ってもしょうがないので、もうとにかく自分にできることやるしかないじゃないですか。その与えられたメニューをとにかくやる。もちろん自分でもプラスアルファはやっていました」
自身３度目のワールドカップについては「特別な思いもある」という。
「このチームには長く一緒にプレーしてきた人たちが多くいて、キャプテンとして監督と一緒に作り上げてきたイメージというか、そういう感覚もあるんで。だから、その意味ではちょっと特別な感情じゃないですけど、キャプテンとして挑むワールドカップは、特別な気持ちになりますね」
ひとつの集大成として臨む北中米ワールドカップ。遠藤らしいキャプテンシーでチームを支えたい。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
【画像】あの時、君は若かった…厳選写真で振り返る北中米W杯日本代表メンバー26人の“ビフォーアフター”！
なぜ焦りはなかったのか。その根拠を本人は次のように答えた。
「W杯に間に合うのは分かっていて、（メンバーに）入ると思っていたので。全力でリハビリをやったので仮に外れたとしても『しょうがない』と。そういう感じでした」
「焦ってもしょうがないので、もうとにかく自分にできることやるしかないじゃないですか。その与えられたメニューをとにかくやる。もちろん自分でもプラスアルファはやっていました」
自身３度目のワールドカップについては「特別な思いもある」という。
「このチームには長く一緒にプレーしてきた人たちが多くいて、キャプテンとして監督と一緒に作り上げてきたイメージというか、そういう感覚もあるんで。だから、その意味ではちょっと特別な感情じゃないですけど、キャプテンとして挑むワールドカップは、特別な気持ちになりますね」
ひとつの集大成として臨む北中米ワールドカップ。遠藤らしいキャプテンシーでチームを支えたい。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
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