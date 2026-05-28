大麻を所持していたとして、警視庁は28日、麻薬取締法違反（所持）の疑いでバレーボール日本代表の佐藤駿一郎容疑者（26）を逮捕した。この日は男子日本代表のキックオフ記者会見が行われる予定だったが、急きょ騒動の説明会見に変更。南部正司技術委員会委員長は佐藤容疑者について「反省の言葉を聞いている」と本人のコメントを報告した。

この日は日本代表のキックオフ会見が予定されおり、選手らによる公開練習や懇談会が予定されていたが全て中止に。佐藤容疑者逮捕を巡る騒動の説明会見に変更された。

南部氏は会見の中で、佐藤容疑者からは「大変ご迷惑を掛けましたと、反省の言葉を聞いている」と説明。否認する言葉は「一切ない」といい「迷惑を掛けて申し訳ないと話している」と明かした。

佐藤容疑者は東京都内のパチンコ店で乾燥大麻を所持したとして、警視庁が麻薬取締法違反（所持）の疑いで逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。逮捕容疑は27日夕、東京都板橋区のパチンコ店で大麻を所持した疑い。日本バレーボール協会のホームページによると、代表チームは東京都北区で合宿中だった。佐藤容疑者は身長2メートル5の高さが武器で、日本代表の「次世代の大型MB」として期待されていた。

国分裕之専務理事は「代表選手の逮捕で、非常に重く受け止めている」とコメント。「選手ファーストで、選手は仲間内から逮捕者が出て、精神的に参っている。日本代表は一番落ちた状態になっている」と日本代表の状況を赤裸々に明かした。

キックオフ記者会見には、主将の石川祐希ら選手が出席する予定だった。