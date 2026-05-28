3児の母・ギャル曽根、「ライスペーパー」使った簡単＆時短レシピ3品を紹介 おかずにデザートも「アイデア素晴らしい！」「作ってみます」
3児の母で、タレントのギャル曽根（40）が25日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「【簡単】爆速&絶品！ライスペーパーアレンジレシピ3品！第2弾!!」と題した動画で、簡単で時短になる「ライスペーパー」を使った絶品レシピ3品を実践形式で紹介した。
【動画】「アイデア素晴らしい！」ギャル曽根が教える「ライスペーパー」使った3品の簡単＆時短レシピ
紹介するレシピは、ギャル曽根自身がよく自宅で作るもの。
1品目は、「ライスペーパーえび焼売」。むきえび、はんぺん、しょうが、玉ねぎをみじん切りにして混ぜたところに、片栗粉、ごま油、みりん、塩を入れてタネを作る。濡らしたライスペーパーを敷いて、えびとタネをのせて包み、細かく切ったレタスを敷いた皿にえび焼売をのせて電子レンジで加熱。
電子レンジで蒸したいときは、濡らしたキッチンペーパーをのせるのがオススメだという。
2品目は、ママ友のアイデアだという「ライスペーパー揚げ出し豆腐」。水切りした豆腐をライスペーパーで包み、きつね色になるまで揚げるだけ。
動画に参加していたスタッフも「かしこい！」と絶賛するほど簡単なレシピとなっている。
3品目は、「ライスペーパー餅」。こちらも濡らしたライスペーパーを好きな量だけ重ねて、電子レンジでチンするだけと簡単。
ギャル曽根の娘がハマっていて、ライスペーパーが餅のような食感になり、きな粉や黒蜜をつけて食べるとわらび餅のようでおいしいという。
後半では、出来上がった3品をスタッフたちと実食。ライスペーパーは「無限の可能性がありますね」と語っていた。
この動画に、コメント欄には「どれもおいしそう。早速作ってみますね」「めっちゃおいしそう」「ライスペーパーで揚げ出し豆腐すごく良い」「ライスペーパーの可能性を感じる」「アイデア素晴らしい！」「作ってみます」などと、さまざまな声が寄せられていた。
【動画】「アイデア素晴らしい！」ギャル曽根が教える「ライスペーパー」使った3品の簡単＆時短レシピ
紹介するレシピは、ギャル曽根自身がよく自宅で作るもの。
1品目は、「ライスペーパーえび焼売」。むきえび、はんぺん、しょうが、玉ねぎをみじん切りにして混ぜたところに、片栗粉、ごま油、みりん、塩を入れてタネを作る。濡らしたライスペーパーを敷いて、えびとタネをのせて包み、細かく切ったレタスを敷いた皿にえび焼売をのせて電子レンジで加熱。
2品目は、ママ友のアイデアだという「ライスペーパー揚げ出し豆腐」。水切りした豆腐をライスペーパーで包み、きつね色になるまで揚げるだけ。
動画に参加していたスタッフも「かしこい！」と絶賛するほど簡単なレシピとなっている。
3品目は、「ライスペーパー餅」。こちらも濡らしたライスペーパーを好きな量だけ重ねて、電子レンジでチンするだけと簡単。
ギャル曽根の娘がハマっていて、ライスペーパーが餅のような食感になり、きな粉や黒蜜をつけて食べるとわらび餅のようでおいしいという。
後半では、出来上がった3品をスタッフたちと実食。ライスペーパーは「無限の可能性がありますね」と語っていた。
この動画に、コメント欄には「どれもおいしそう。早速作ってみますね」「めっちゃおいしそう」「ライスペーパーで揚げ出し豆腐すごく良い」「ライスペーパーの可能性を感じる」「アイデア素晴らしい！」「作ってみます」などと、さまざまな声が寄せられていた。