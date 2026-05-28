小嶋陽菜、「ROSIER」新作ブラキャミ発表 美しいバストシルエットとホールド感を両立「マストアイテムをお届け」
元AKB48で、モデル・実業家としても活躍する小嶋陽菜がプロデュースするランジェリーブランド「ROSIER by Her lip to」から、新作ブラキャミソール「ROSIER Essential Bra Camisole」が登場する。
【写真】「ROSIER」新作ブラキャミを着用する小嶋陽菜
新作は、ブラキャミソールならではの快適な着心地を保ちながら、安定感のあるホールド力と美しいバストシルエットを両立した“次世代ブラキャミソール”として開発された。
やわらかな樹脂ワイヤーがバストをやさしく支え、フロントからバックまで360度包み込むパワーネットがカップのズレを防止。さらに、サイズごとに厚みを調整したモールドカップを採用し、自然なバストラインを実現した。
デザイン面では、谷間が見えすぎない上品なVネックと、縫い目を目立たせないシームレス仕様を採用。洋服から見えても洗練された印象を与えるほか、深く開いたバックスタイルが女性らしい後ろ姿を演出し、背中開きのファッションにもなじむ仕上がりとなっている。
生地には、なめらかな肌触りと適度な厚み、伸縮性を兼ね備えた素材を使用。透けにくくボディに心地よくフィットし、インナーとしてはもちろん、1枚でトップスとしても着用できるアイテムとなっている。カラーはecru、nude beige、blackの3色を展開する。
小嶋は「ラクなだけではなく綺麗に見せたい日にも選びたくなる、ROSIERの新定番ブラキャミソールが誕生しました！」とコメント。「ブラキャミならではの快適な着心地はそのままに、まるでブラのようなホールド感と、美しいバストシルエットを両立できるよう、何度も開発を重ねました」と開発へのこだわりを明かした。
さらに、「お洋服を着た時にももたつかず、すっきりと美しく見える仕上がりに。インナーとしてはもちろん、1枚でトップスとして楽しめます」と魅力を紹介。「毎日のワードローブについ手を伸ばしてしまうような、マストアイテムをお届けします」とメッセージを寄せている。
「ROSIER Essential Bra Camisole」は、6月15日から24日まで東京・新宿ルミネ2で開催されるポップアップショップで先行発売され、6月26日から公式オンラインストアやHouse of Herme、有楽町マルイ店で一般発売される。
【写真】「ROSIER」新作ブラキャミを着用する小嶋陽菜
新作は、ブラキャミソールならではの快適な着心地を保ちながら、安定感のあるホールド力と美しいバストシルエットを両立した“次世代ブラキャミソール”として開発された。
デザイン面では、谷間が見えすぎない上品なVネックと、縫い目を目立たせないシームレス仕様を採用。洋服から見えても洗練された印象を与えるほか、深く開いたバックスタイルが女性らしい後ろ姿を演出し、背中開きのファッションにもなじむ仕上がりとなっている。
生地には、なめらかな肌触りと適度な厚み、伸縮性を兼ね備えた素材を使用。透けにくくボディに心地よくフィットし、インナーとしてはもちろん、1枚でトップスとしても着用できるアイテムとなっている。カラーはecru、nude beige、blackの3色を展開する。
小嶋は「ラクなだけではなく綺麗に見せたい日にも選びたくなる、ROSIERの新定番ブラキャミソールが誕生しました！」とコメント。「ブラキャミならではの快適な着心地はそのままに、まるでブラのようなホールド感と、美しいバストシルエットを両立できるよう、何度も開発を重ねました」と開発へのこだわりを明かした。
さらに、「お洋服を着た時にももたつかず、すっきりと美しく見える仕上がりに。インナーとしてはもちろん、1枚でトップスとして楽しめます」と魅力を紹介。「毎日のワードローブについ手を伸ばしてしまうような、マストアイテムをお届けします」とメッセージを寄せている。
「ROSIER Essential Bra Camisole」は、6月15日から24日まで東京・新宿ルミネ2で開催されるポップアップショップで先行発売され、6月26日から公式オンラインストアやHouse of Herme、有楽町マルイ店で一般発売される。