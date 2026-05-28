熊本市内で市電（路面電車）に乗ると、大きなスーツケースを抱えた観光客を多く見かけます。通路がふさがって荷物をもっている人も居心地が悪そうです。

【写真を見る】「手荷物配送」＋「一日乗車券」＝熊本市電の混雑解消へ！ 熊本市交通局の新サービス 7月中旬にも開始

こうした状況を改善しようと、熊本市交通局がある新サービスを計画しています。

混雑する車内の現状

5月22日の市電の車内は、大きなスーツケースが通路を塞ぎ、乗客の乗り降りにも時間がかかっていました。

市電の利用者「荷物が多いからね。インバウンドの方のゴロゴロとかリュックとか多いじゃないですか。しょうがないね」

「混雑がストレス」利用減少の背景

熊本市交通局が今年1月から2月までの間に行ったアンケート調査では、約2500人のうち4割以上が「利用頻度が減少した」と回答しました。

その理由として最も多かったのが…

熊本市交通局 総務課 北添友子課長「スーツケースの持ち込み等による車内混雑がストレスになって、利用が減ったという回答が一番多かった」

実際の声を聞くと…

実際に街の声を聞いてみました。

市電の利用者「キャリーバッグが大きすぎる。歩きにくい移動がしにくい」

市電の利用者「（市電に）入りづらいなと思うことはある。ぶつかったこともある」

ーー人と？「キャリーケースと」

観光客「皆様にご迷惑をかけてしまう、場所とるじゃないですか」

ーー結構混雑していましたか？「混んでいましたね」

脱・持ち込み 交通局の新たなサービス

そこで、市交通局が考えた新たな一手が、運送会社と連携した「手荷物配送サービス」です。

熊本市交通局 総務課 北添友子課長「手荷物を預かってホテルまで配送するというサービスと、市電の一日乗車券をセットで販売して、スーツケースを市電に持ち込まない」

市交通局が準備をすすめているのが、スーツケースを持って市電に乗る人が多い熊本駅を拠点に、観光客の手荷物を預かり、その日のうちに宿泊施設まで届けるというサービスです。夏休みが始まる7月中旬ごろのスタートを計画しています。

昨年度9万3000枚売れたという「一日乗車券」とセットにすることで、車内混雑の解消と市電の利用促進に繋げたい考えです。

熊本市交通局 総務課 北添友子課長「観光客も手ぶらで観光できるし、普段から市電を利用する人にとっても車内環境が改善されるし、市電が時間通りに走れるとか、みんながWIN-WINになるような状況を作りたい」

熊本空港での取り組み

県内には、こうした手荷物配送サービスをすでに始めている施設もあります。

熊本空港では、運送会社とバス事業者が連携して、県内各地の宿泊施設へ観光客の手荷物などを当日配送しています。

多い日には数十件の利用もあり、担当者は需要の高まりを感じつつあると言いますが、同時に課題も感じています。

ヤマト運輸 下 久史さん「年々利用者が増えてきてはいるけど、思ったよりは伸び悩んでいる」

近さがネックに

この運送会社は、熊本駅でも当日配送のサービスを展開していますが、空港に比べ利用者は少ないそうです。

ヤマト運輸 下 久史さん「上通・下通も熊本駅からそこまで離れていないので、公共交通機関に自分で（手荷物を）持って乗る人がまだまだ多い」

「市電でホテルへ」観光客の実態

実際に、熊本駅から街中に向かう多くの観光客の手にはスーツケースが。

観光客「（スーツケースは）ホテルに預けます」

ーーホテルまではどうやって？

観光客「市電に乗ろうかなと。自分も市中心部に移動するので、荷物だけを預けるということはするかな？という感じ」

ポイントは価格設定

こうした状況は市交通局も把握していて、そのうえで、価格設定が肝になるとみています。

熊本市交通局 総務課 北添友子課長「どれくらいなら使ってみようと思えるのかな」

観光客のリアルな本音

ということで、料金についても観光客に尋ねてみました。

観光客「1000円いかないくらいだったら使うかな」

観光客「（一日乗車券）500円（手荷物配送）500円、合わせて1000円ぐらいですかね。キリもいいし、お得感があって使う人が多い気がする」

こうした反応に対して、市交通局は。

熊本市交通局 総務課 北添友子課長「それくらいの値段が使いやすいのかなというイメージはしているので、なるべく街の声に近づけられるようにとは思っています」

便利なサービスは他にも

また、配送サービスではありませんが、旅行時に役立つサービスもあります。

「ecbocloak」という、アプリを使った手荷物預かりサービスで、全国では2500か所以上、熊本市内では店舗やカフェなど9か所が登録されています。

料金は1日あたり500円から800円。事前予約制のため、コインロッカーが埋まっている時のように「荷物を預けられない」ということもないし、サイズの上限もありません。