ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 京浜東北線、東海道線 運転再開 線路に犬が立ち入ったか 一時… 京浜東北線、東海道線 運転再開 線路に犬が立ち入ったか 一時運転を見合わせ 京浜東北線、東海道線 運転再開 線路に犬が立ち入ったか 一時運転を見合わせ 2026年5月28日 15時34分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 JR東日本によりますと、東海道線は、品川と川崎の間の線路に犬が立ち入ったとの情報があり、全線で一時、運転を見合わせていましたが、午後3時前に運転を再開しました。京浜東北線も運転を再開しました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「コバエが、料理に一瞬だけ止まってしまった！」その料理、衛生的に大丈夫？専門家に聞いた “ポカリ”と“アクエリ” 実は飲むべき時が違った！ “何となく”で選んでいませんか？効果的な飲み分けを解説【Nスタ解説】 55歳母親を暴行死させた37歳男は“ヤングケアラー”だった 10歳から家事に追われた男と母親の「狂気の関係」 関連情報（BiZ PAGE＋） デイサービス, 慰霊祭, 京王線, 生花, 埼玉, 井の頭線, 大阪, 明治大学, 上田, 長野