プロ麻雀リーグ「Mリーグ」のセガサミーフェニックスは5月28日、浅井堂岐選手との契約を満了したことを発表した。浅井は2024-25シーズンからチームに加入し、その年に優勝を経験。翌2025-26シーズンには、脳血管疾患を発症し入院、手術を受けたもの奇跡的な回復を見せて戦列に復帰していた。ファンからは「俺達のタカキ」と呼ばれ愛された選手だが、惜しまれつつの退団となった。

【映像】タカキがやった！浅井堂岐の覚悟が生んだ役満・四暗刻の瞬間

浅井はチームの公式ホームページで「このたび、契約満了に伴いセガサミーフェニックスを退団することとなりました。病気を乗り越えて、これからもっともっとチームのために頑張りたい…そんな風に思っていたところだったので正直悔しいです。チームの一員として過ごしたこの2年間はかけがえのない時間でした。いつかもう一度、必ずMリーグの舞台で戦えるよう精進してまいります。これからも応援よろしくお願いします。」とコメントを発表した。

茅森早香選手兼監督からのコメント

2年間、一緒に戦った時間は忘れません。優勝してみんなで涙したこと。堂岐の気合いの入った四暗刻。病気を乗り越え、復帰戦で見せた魂のトップ。苦しい時も嬉しい時も、この4人で戦えたこと、本当に嬉しく思っています。来シーズンは同じチームで戦うことはできなくなりましたが、一緒に戦った仲間であることに変わりはありません。これからの堂岐の活躍を心から応援しています。本当にありがとう。

醍醐大選手からのコメント

真っ直ぐな雀風は見ていて気持ちよかったし、チームの賑やかで温かい雰囲気も堂岐がいたからこそと思っています。大病に倒れた時は寝られないくらい心配したけれど、復帰後のトップはお釣りがくるほど感動しました。いろいろあったけれど、2年間一緒に戦ってくれてありがとう！今後の活躍を心より応援します。

竹内元太選手からのコメント

堂岐、まずは2年間本当にお疲れ様でした。セガサミーフェニックスに入る前、「二人で頑張ろうな」と話していて、その後本当に優勝まで辿り着けたことは、自分にとって最高の思い出です。2025-26シーズンは入院などもあり、きっと万全な状態で試合に臨めない時期もあったと思うけれど、それでもいつも前を向いて明るく振る舞う姿にたくさん助けられました。また来シーズン以降、Mリーグの舞台に戻ってきてくれることを楽しみにしています。最高の仲間と、今度は対戦相手として勝負できたら、それはきっと最高だね。

チームからのコメント

このたび、セガサミーフェニックスは浅井堂岐選手との選手契約について、今後の編成方針を総合的に勘案した結果、2025-26シーズンをもちまして契約満了とすることを決定いたしました。浅井選手は、チーム加入直後の2024-25シーズンにおいて、初優勝を果たしたチームの一員として多くのファンの皆さまに深い感動と喜びを届けてくださいました。ともに戦った記憶は、チームの歴史に深く刻まれております。2025-26シーズンは困難を乗り越え、見事な復活を遂げられました。復帰戦でトップを獲得された姿は、不撓不屈の精神を体現するものであり、チームのみならず多くの方々に勇気と希望を与えてくださいました。浅井選手がセガサミーフェニックスの一員としてともに戦っていただいた2年間は、私たちにとってかけがえのない時間であり、その情熱と覚悟、そしてチームへの多大なるご尽力に深く感謝申し上げます。浅井選手の今後のさらなるご活躍を、チーム一同、心よりお祈り申し上げます。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

