サッカー日本代表ＦＷ前田大然（２８）＝セルティック＝が２８日、都内で初の自叙伝「がむしゃら なぜ俺は、こんなに走るのか―。」（幻冬舎）の出版を記念した取材会を行った。

取材では２度目のＷ杯で付ける背番号「１１」についての質問を受ける場面もあった。日本が出場した過去のＷ杯７大会２５試合において、１１番は１ゴールのみ。背番号発表直後には「１１番のジンクス」が話題となったが、前田は「僕もその記事見ましたけど、あまり気にしていないですし、あんまり関係ないと思うので、気にせず、自分らしく戦いたい」と柔らかい表情を浮かべながら、決意を口にした。

背番号が決まった経緯についても「カタール（Ｗ杯）の時に２５番つけていたけど、（２４年３月のＷ杯２次予選で）２５番がないと言われて、どうしようとなった時に１１番が空いていたので（付けた）。今回、何番でもいいよと言われて、２５を選びたかったけど、１１番のユニホームをみんな買ってくれているし、僕自身もプレゼントするように１１番をたくさん買っちゃったので、ちょっとこれ今から変えられないなと思って、１１番のままで行かせてくださいと言いました」と笑顔で裏側を明かした。

セルティックでリーグ５連覇に大きく貢献するなど、公式戦７戦連発と絶好調のストライカーには、背番号の重圧など関係ない。自然体で臨み、ジンクスを吹き飛ばす活躍を見せる。