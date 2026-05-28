日本バレーボール協会は２８日、都内の味の素ナショナルトレーニングセンターで会見した。この日、東京都内のパチンコ店で乾燥大麻を所持したとして麻薬取締法違反（所持）の疑いで逮捕された男子日本代表の佐藤駿一郎容疑者（２６）について「説明会」を行った。当初は男子日本代表のキックオフ会見が予定されていたが、急きょ中止になった。

会見には、日本協会の国分裕之専務理事、南部正司技術委員長と内藤拓也業務執行理事が出席。国分専務理事は、佐藤容疑者の逮捕に「スタートでこういう形になってしまったのは、大変遺憾に思います」とした。代表活動始動に向けたタイミングでの不祥事に「選手たちは、かなり精神的にも参っています」とコメント。今季は２８年ロサンゼルス五輪の出場権獲得に向けても、重要なシーズンとなる。同専務理事は「各選手と向き合いながら取り組んでいく。リスタートとなるが、今年は大事な時期」とした。

佐藤容疑者の逮捕容疑は２７日夕、東京・板橋区のパチンコ店で大麻を所持した疑い。２６日に全員が集合し、始まっていた味の素ナショナルトレーニングセンターでの代表合宿中だった。