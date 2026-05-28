２８日放送のＴＢＳ系「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯ Ｓｍｉｌｅ〜」で、阿部慎之助前監督の復帰を求める署名が１０万人超となったというニュースを取り上げた。

阿部前監督は２５日夜、長女への暴行で現行犯逮捕され、その後釈放された。長女は阿部前監督から暴力を受けた際、チャットＧＰＴに相談し、児童相談所に連絡。児童相談所から警察に通報し現行犯逮捕に至った。

阿部前監督は２６日に監督を辞任。会見を開いき、その際「殴る蹴るの暴行は受けていない」「過度な状況説明をした」「大変な事態に発展してしまったことを恥ずかしく思う」といった長女の思いをつづった手紙が代理人によって読み上げられ、その内容を受け「やり過ぎではないか」といった声が大きくなった。

現在オンライン署名サイト「Ｃｈａｎｇｅ．ｏｒｇ Ｊａｐａｎ］から監督復帰を求めるオンライン署名ページが発足。２８日午後１時半時点で１１万３７２７の署名が集まった。

このニュースについて、ＣＢＣ解説員の石塚元章氏は「今回の件は悪者不在の案件だと思う。それぞれ間違ったことはしていないと。ただ、いろいろとちょっと早いな、と思う。児童相談所から警察に通報、までは正しい流れ。ただ、その後（監督辞任から長女の手紙、署名活動）についてはちょっと早い」と持論を展開。

続けて「現段階では何があったのかは分からない。みんな早いうちから熱くなっているという印象で、きちんと冷静に考えようよ、言いたい」と訴えている。