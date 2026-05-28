【略歴】見取り図リリーと結婚・今川菜緒アナとは？大学時代に「ミスキャンパス同志社」準グランプリ・岡山放送経てフリーで活躍
【モデルプレス＝2026/05/28】お笑いコンビ・見取り図のリリー（41）が5月27日深夜、「スタンド・バイ・見取り図」（TBSラジオ／毎週水曜24時〜）にて、結婚を発表。お相手は元岡山放送アナウンサーの今川菜緒（29）。今川アナの所属事務所であるセント・フォースは、モデルプレスの取材に対し、「（リリーとの結婚は）間違いありません」と認めた。ここでは今川アナのこれまでの活動をまとめる。
【写真】見取り図リリーと結婚の年下アナウンサー美女
今川アナは1996年12月28日生まれ、愛知県出身。同志社大学商学部商学科時代の2017年に、「ミスキャンパス同志社2017」へ出場し、準グランプリを受賞。同年9月に行われた「MISS／MR COLLECTION 2017 in KOBE COLLECTION2017A／W」では、“神コレで最も輝いたミスキャン美女”として女子部門のMVPに輝いた。
大学卒業後は、2019年4月から2025年3月まで岡山放送のアナウンサーとして活躍。岡山放送の情報バラエティ「金バク！」（毎週金曜／よる7時〜）のメインMC、ローカル生活情報番組「なんしょん？」（毎週月〜金曜／ひる3時50分~20）でMCを担当していた。
2025年3月には、6年間在籍した同社を退社し、フリーアナウンサーに転向。2025年5月より「TBS NEWS」のキャスターを担当している。
5月27日放送のラジオでは、リリーがトークの最中に「結婚しました」とさらっと報告。お相手と「1年間くらい一緒に住んでる」と口にし、結婚の決め手については「言い方は難しいんですけど、男の責任ですね。週刊誌に出た時に結構迷惑かけたので」と2025年8月に『FRIDAY』（講談社）に、お相手と一緒にいるところを直撃されたことを振り返った。
続けて「（お相手が）週刊誌に出た時いろいろと言われてメンタル的に落ちて、一時期、爆発した時期があって。『本当にちょっとしんどい』みたいな」と回想し「その時に『しんどかったら仕事辞めていいけど、俺が結婚するわ』って（言った）。向こうがそれをどう思ってるか分からないけど、それが俺の中のプロポーズです」と明かしていた。（modelpress編集部）
情報：TBSラジオ
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◆今川菜緒アナ、大学時代には「ミスキャンパス同志社」準グランプリに
今川アナは1996年12月28日生まれ、愛知県出身。同志社大学商学部商学科時代の2017年に、「ミスキャンパス同志社2017」へ出場し、準グランプリを受賞。同年9月に行われた「MISS／MR COLLECTION 2017 in KOBE COLLECTION2017A／W」では、“神コレで最も輝いたミスキャン美女”として女子部門のMVPに輝いた。
◆今川菜緒アナ、岡山放送で活躍・2025年3月にフリー転向
大学卒業後は、2019年4月から2025年3月まで岡山放送のアナウンサーとして活躍。岡山放送の情報バラエティ「金バク！」（毎週金曜／よる7時〜）のメインMC、ローカル生活情報番組「なんしょん？」（毎週月〜金曜／ひる3時50分~20）でMCを担当していた。
2025年3月には、6年間在籍した同社を退社し、フリーアナウンサーに転向。2025年5月より「TBS NEWS」のキャスターを担当している。
◆見取り図リリー、ラジオで結婚発表
5月27日放送のラジオでは、リリーがトークの最中に「結婚しました」とさらっと報告。お相手と「1年間くらい一緒に住んでる」と口にし、結婚の決め手については「言い方は難しいんですけど、男の責任ですね。週刊誌に出た時に結構迷惑かけたので」と2025年8月に『FRIDAY』（講談社）に、お相手と一緒にいるところを直撃されたことを振り返った。
続けて「（お相手が）週刊誌に出た時いろいろと言われてメンタル的に落ちて、一時期、爆発した時期があって。『本当にちょっとしんどい』みたいな」と回想し「その時に『しんどかったら仕事辞めていいけど、俺が結婚するわ』って（言った）。向こうがそれをどう思ってるか分からないけど、それが俺の中のプロポーズです」と明かしていた。（modelpress編集部）
情報：TBSラジオ
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