【ユーロ圏】

フランス生産者物価指数（4月）15:45

予想 N/A 前回 2.0%（前月比)

予想 N/A 前回 0.2%（前年比)



ユーロ圏景況感指数（5月）18:00

予想 92.3 前回 93.0



ユーロ圏消費者信頼感指数（確報値）（5月）18:00

予想 -19.0 前回 -19.0



【香港】

貿易収支（4月）17:30

予想 N/A 前回 -891.0億香港ドル



【ブラジル】

雇用統計（4月）21:00

予想 N/A 前回 6.1%（失業率)



【メキシコ】

雇用統計（4月）21:00

予想 N/A 前回 2.42%（失業率)



【米国】

個人所得・支出（4月）21:30

予想 0.4% 前回 0.6%（個人所得・前月比)

予想 0.5% 前回 0.9%（個人支出・前月比)



PCE価格指数（4月）21:30

予想 0.6% 前回 0.7%（PCE価格指数・前月比)

予想 3.9% 前回 3.5%（PCE価格指数・前年比)

予想 0.3% 前回 0.3%（コアPCE価格指数・前月比)

予想 3.3% 前回 3.2%（コアPCE価格指数・前年比)



新規失業保険申請件数（05/17 - 05/23）21:30

予想 21.4万件 前回 20.9万件（新規失業保険申請件数)

新規失業保険申請件数（05/10 - 05/16）

予想 N/A 前回 178.2万件（継続受給者数)



耐久財受注（速報値）（4月）21:30

予想 3.0% 前回 0.8%（前月比)

予想 0.4% 前回 0.9%（輸送除くコア・前月比)



実質ＧＤＰ（改定値）（2026年 第1四半期）21:30

予想 2.1% 前回 2.0%（実質GDP・前期比年率)

予想 1.7% 前回 1.6%（個人消費・前期比年率)

予想 3.6% 前回 3.6%（GDPデフレータ・前期比年率)

予想 4.3% 前回 4.3%（コアPCE価格指数・前期比年率)



新築住宅販売件数（4月）23:00

予想 66.7万件 前回 68.2万件（新築住宅販売件数)

予想 -3.9% 前回 7.4%（前月比)



【南アフリカ】

南ア中銀政策金利（5月）22:00

予想 7.0% 前回 6.75%



※予定は変更されることがあります。

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