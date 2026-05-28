16:10 ラガルドECB総裁、仏語圏中銀総裁会議出席

16:15 レーンECBチーフエコノミスト、イベント講演（事前収録済）

17:05 ブリーデン英中銀副総裁、国際資本市場協会（ICMA）討論会出席

17:30 チポローネECB理事、デジタルユーロについて講演

20:00 スイス中銀総裁、レイキャビク経済会議「経済、政策、中銀の役割の変化」出席

20:30 ECB議事録（4月30日開催分）

21:55 NY連銀総裁、レイキャビク経済会議「経済、政策、中銀の役割の変化」出席（質疑応答あり）

23:00 カナダ中銀金融安定報告

23:15 セントルイス連銀総裁、レイキャビク経済会議「経済、政策、中銀の役割の変化」出席



29日

0:00 カナダ中銀マックレム総裁、ロジャーズ上級副総裁、記者会見

0:45 シュナーベルECB理事、イベント講演

1:00 米週間石油在庫統計

2:00 米7年債入札（440億ドル）

2:15 ムサレム・セントルイス連銀総裁、ブルームバーグTV出演

4:00 バーキン・リッチモンド連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）



日銀金融研究所「新たな視点から見た金融政策」（～28日）

レイキャビク経済会議「経済、政策、中銀の役割の変化」（アイスランド、29日まで）

ユーラシア経済会議（カザフスタン、29日まで）プーチン露大統領出席



※予定は変更されることがあります。

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