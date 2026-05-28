一時リスク警戒のドル買い強まる＝オセアニア為替概況



中東情勢をにらんだドル買いが一時強まった。豪ドルドルは米軍のイラン軍事施設攻撃を受けて朝から軟調。対ドルで朝の0.7140ドル台から売りが出て午前中に0.7120ドル前後を付けた。昼頃イラン側から米軍への報復攻撃が報じられたことで、売りが強まり、一時0.7098ドルと大台を割り込む動きとなった。その後イランとパキスタンが協議との報道でリスク警戒が一服し、0.7120ドル台まで回復している。

NZドルは朝の0.5910ドル前後から、ドル高が優勢となる中で午後に0.5864ドルを付けた。昨日のNZ中銀会合後に上昇した後、サポートとなっている0.5860ドル前後に下値を支えられると、0.5880ドル台まで反発。

対円でも昼過ぎにかけては売りが強まった。豪ドルはリスク警戒の動きが一部円買いに作用した形で朝の113.90円台から一時113.28円を付けた。その後の対ドルでの豪ドルの反発に113.60円台を付けた。NZドル円は午前の94.31円から午後に93.58円を付けている。



今週の主な予想



豪州

05/27 09:30 Westpac先行指数 （4月） 結果 0.04% 前回 -0.09% （前月比）

05/27 10:30 消費者物価指数 （4月） 結果 4.2% 予想 4.4% 前回 4.6% （前年比）

05/27 10:30 消費者物価指数 （4月） 結果 0.4% 予想 0.6% 前回 1.1% （前月比）

05/27 10:30 消費者物価指数 （4月） 結果 3.4% 予想 3.4% 前回 3.3% （トリム平均・前年比）

05/27 10:30 消費者物価指数 （4月） 結果 0.3% 予想 0.3% 前回 0.3% （トリム平均・前月比）



NZ

05/27 11:00 NZ中銀政策金利 （5月） 結果 2.25% 予想 2.25% 前回 2.25%

05/29 10:00 ANZ企業信頼感 （5月） 前回 -10.6



MINKABUPRESS 山岡



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