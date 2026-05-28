テクニカルポイント ドルカナダ、５月は上昇トレンドが継続、２００日線上抜ける テクニカルポイント ドルカナダ、５月は上昇トレンドが継続、２００日線上抜ける

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テクニカルポイント ドルカナダ、５月は上昇トレンドが継続、２００日線上抜ける



1.3927 エンベロープ1%上限（10日間）

1.3878 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

1.3857 現値

1.3812 200日移動平均

1.3801 一目均衡表・転換線

1.3789 10日移動平均

1.3777 一目均衡表・雲（上限）

1.3736 一目均衡表・雲（下限）

1.3723 100日移動平均

1.3718 21日移動平均

1.3710 一目均衡表・基準線

1.3651 エンベロープ1%下限（10日間）

1.3558 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）



ドルカナダは、5月に入ってからきれいな上昇トレンドを示現しており、現在もその流れが継続している。200日線（1.3812）を明確に上抜けており、目先のサポート水準として注目される。上値メドは心理的水準の1.3900となる。RSI（14日）は69.3と極めて強い買いバイアスが示されている。ただ、買われ過ぎ領域とされる70超に接近しており、調整が入りやすい局面となりつつある。

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