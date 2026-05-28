旧「梅田ロフト」ビル、“再開”へ 次期入居契約が決定 ニトリホールディングスと成立
MBSメディアホールディングスは28日、同社が信託受益権を保有する梅田・茶屋町（大阪市北区）の旧ロフトビルについて、次期入居テナントとしてニトリホールディングスとの契約が成立したと発表した。
【写真】「ロフト」別ショット
賃貸借契約は、同物件の受託者である三井住友信託銀行とニトリホールディングスとの間で締結された。
「MBSグループは、茶屋町エリアを訪れる皆さまの利便性を高めるとともに、周辺施設との相乗効果による梅田茶屋町全体のさらなる活性化を図ります。ニトリホールディングスとの連携のもと、当社の情報発信力を不動産事業においても最大限に活用し、より魅力ある街づくりに貢献してまいります」と説明。
「なお、店舗ブランド、オープン時期、フロア構成等につきましては、決定次第改めてお知らせいたします」とした。
【写真】「ロフト」別ショット
賃貸借契約は、同物件の受託者である三井住友信託銀行とニトリホールディングスとの間で締結された。
「MBSグループは、茶屋町エリアを訪れる皆さまの利便性を高めるとともに、周辺施設との相乗効果による梅田茶屋町全体のさらなる活性化を図ります。ニトリホールディングスとの連携のもと、当社の情報発信力を不動産事業においても最大限に活用し、より魅力ある街づくりに貢献してまいります」と説明。
「なお、店舗ブランド、オープン時期、フロア構成等につきましては、決定次第改めてお知らせいたします」とした。