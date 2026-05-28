大麻を所持していたとして、警視庁は28日、麻薬取締法違反（所持）の疑いでバレーボール日本代表の佐藤駿一郎容疑者（26）を逮捕した。この日は男子日本代表のキックオフ記者会見が行われる予定だったが、急きょ騒動の説明会見に変更。国分専務理事は「大変遺憾」とコメントし、佐藤容疑者の当日の行動について説明した。

この日の会見後には選手らによる公開練習や懇談会が予定されていたが中止に。佐藤容疑者逮捕を巡る騒動の説明会見に変更された。

国分専務理事は会見で「選手は仲間内から逮捕者が出て、精神的に参っている。日本代表は一番落ちた状態になっている」とコメントし「今年は大事な年。アジア選手権、アジア大会がある。そのスタートの日にこういうことがあり、大変遺憾に思っている」と非難した。

また南部正司技術委員会委員長は、佐藤容疑者の当日の動きについて「昨日の代表スケジュールは、今季の宣材写真撮影だった。それのみのスケジュールだった。終わった後は、フリーだった」とコメント。佐藤容疑者からは「24日に引っ越しがある」と申し入れがあり、合流したのは25日の深夜0時15分だったという。翌日から練習に参加し、27日は宣材写真撮影が終わった昼過ぎから自由行動だったといい「私が警察の方と話したのは夜の8時過ぎ」と詳細なスケジュールを明かした。

その後「昨日、警察から連絡が入り、本人の所持品から薬物が見つかりましたという連絡を受けて、結果的に逮捕に至った」と説明した。

佐藤容疑者は東京都内のパチンコ店で乾燥大麻を所持したとして、警視庁が麻薬取締法違反（所持）の疑いで逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。逮捕容疑は27日夕、東京都板橋区のパチンコ店で大麻を所持した疑い。日本バレーボール協会のホームページによると、代表チームは東京都北区で合宿中だった。佐藤容疑者は身長2メートル5の高さが武器で、日本代表の「次世代の大型MB」として期待されていた。

国分裕之専務理事は「代表選手の逮捕で、非常に重く受け止めている」とコメント。「選手ファーストで、選手は仲間内から逮捕者が出て、精神的に参っている。日本代表は一番落ちた状態になっている」と日本代表の状況を赤裸々に明かした。

キックオフ記者会見には、主将の石川祐希ら選手が出席する予定だった。