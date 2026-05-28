28日は北日本や北陸で雨の範囲が広がる。これまでの一日の天気を振り返ります。

■北日本や北陸で広く雨 夜は風も強まる

28日（木）は日本海北部から低気圧が近づいて、北日本や北陸の広い範囲で雨が降りました。午後ほど雨の範囲が広がり、各地で本降りの雨となっています。低気圧は発達しながら北海道に近づく予想で、夜は次第に風も強まるでしょう。北海道では29日（金）にかけて荒れた天気にお気をつけください。また、本州の南には前線を伴った低気圧が東進していて、西日本や東日本でも雲が広がりやすく、所々で雨が降っています。夜もにわか雨には注意が必要です。

■朝からジメジメ 日中も全国的に蒸し暑い

朝の最低気温は20℃以上の所が多く、東京都心も最低気温は20.7℃と今年初めて20℃を下回りませんでした。朝からジメジメと感じた方が多かったかもしれません。日中の最高気温は25℃以上の夏日になった所が多く、内陸を中心に30℃以上の真夏日になりました。

北日本は前日より気温が下がった所も多かったものの、前日のカラッとした暑さからムシッとした暑さに変わりました。湿度が上がると熱中症のリスクもあがりますので、こまめな水分補給や、汗をかいたら塩分もとるなどして、熱中症対策を心がけましょう。

【28日の最高気温】午後3時まで※（）内は季節感

札幌 23.4℃（6月下旬）

仙台 25.0℃（7月上旬）

新潟 29.2℃（7月中旬）

東京 27.1℃（6月下旬）

名古屋 27.8℃（6月中旬）

大阪 28.6℃（6月下旬）

広島 25.4℃（5月下旬）

福岡 27.2℃（6月中旬）

■台風6号は強い勢力で沖縄や奄美に接近か

台風6号はフィリピンの東を北上していて、30日（土）までに強い勢力に発達する予想です。週明け1日（月）から2日（火）にかけて、暴風域を伴いながら沖縄地方や奄美地方にかなり接近する恐れがあります。大荒れの天気になる恐れもあるため、早めに台風への対策をしておきましょう。

沖縄付近を通過したあとは東寄りに進路を変える見通しで、本州の太平洋沿岸を進むような予想が増えてきています。台風の北側には梅雨前線も停滞しているため、前線を刺激して大雨になる恐れがあります。本格的な雨のシーズンも始まりますので、今のうちに大雨の備えをしておきましょう。

気象予報士 澤麻美