元AKB48でタレントの大家志津香さんが5月27日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。父親が亡くなったことを報告しました。

【写真を見る】【 大家志津香 】 父親の訃報を公表「父の作る料理を食べに足を運んでくださっていた皆さま、本当にありがとうございました」 実家のいけす料理店「磯太郎」は兄が跡を継ぎ継続へ





大家さんは「父が4月30日に息を引き取りました。生前お世話になった皆さま、父の作る料理を食べに足を運んでくださっていた皆さま、本当にありがとうございました」と綴り、感謝の思いを明かしています。









また、父親が営んでいた料理店「磯太郎」については、実兄が継承することも公表。大家さんは「磯太郎は兄が継ぎ、続いていきますのでどうかよろしくお願いします！」と呼びかけました。









同店は、大家さんの出身地である、福岡県福津市津屋崎にある人気のいけす料理店。新鮮なイカの活き造りや海鮮丼などが名物で、大家さんの実家としてファンの間で知られているだけでなく、地元のガイドブックやメディアでも度々紹介される人気店です。









この投稿に「謹んでお悔やみを申し上げます」「大将のご冥福をお祈りします」「美味しそうな料理で一度食べてみたいと思っていました」「志津香さんの情報を聞いて来ましたと伝えましたら。大将がお酒をサービスしてくれたので今でも印象に残ってます」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】