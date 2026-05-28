28日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数704、値下がり銘柄数691と、売り買いが拮抗した。



個別では戸田工業<4100>、ニッカトー<5367>、豊和工業<6203>、北川精機<6327>、日本抵抗器製作所<6977>など8銘柄がストップ高。弘電社<1948>、Ｂ－Ｒ サーティワンアイスクリーム<2268>、ＫＧ情報<2408>、カネ美食品<2669>、エスビー食品<2805>など34銘柄は年初来高値を更新。Ｂｉｔｃｏｉｎ Ｊａｐａｎ<8105>、ティムコ<7501>、ナ・デックス<7435>、栄電子<7567>、ダイトーケミックス<4366>は値上がり率上位に買われた。



一方、カネコ種苗<1376>、ファーストコーポレーション<1430>、コロンビア・ワークス<146A>、シンクレイヤ<1724>、ｆａｎｔａｓｉｓｔａ<1783>など137銘柄が年初来安値を更新。ヤマザキ<6147>、シリコンスタジオ<3907>、トーシンホールディングス<9444>、タケダ機械<6150>、小津産業<7487>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース