ETF売買代金ランキング＝28日大引け
28日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 236857 2.5 68680
２. <1357> 日経Ｄインバ 30888 12.9 3123
３. <1321> 野村日経平均 26132 6.6 67640
４. <1360> 日経ベア２ 23099 77.8 76.8
５. <1458> 楽天Ｗブル 18091 19.1 81860
６. <2644> ＧＸ半導日株 13662 -19.4 4055
７. <1579> 日経ブル２ 11644 2.3 742.0
８. <1540> 純金信託 10258 58.4 20865
９. <200A> 野村日半導 7310 -5.2 4600
10. <1329> ｉＳ日経 7245 49.3 6741
11. <1398> ＳＭＤリート 6444 14.6 1851.5
12. <1568> ＴＰＸブル 6082 -12.7 923.4
13. <1306> 野村東証指数 4573 -25.7 413.5
14. <1542> 純銀信託 4331 23.0 34250
15. <2243> ＧＸ半導体 3600 45.0 4752
16. <1320> ｉＦ日経年１ 3425 4.0 67440
17. <1358> 上場日経２倍 3390 149.6 130750
18. <1671> ＷＴＩ原油 3304 246.7 5364
19. <563A> ＧＸＮデカバ 2794 724.2 1116
20. <1489> 日経高配５０ 2173 64.5 3209
21. <314A> ｉＳゴールド 2066 56.6 331.1
22. <1308> 上場東証指数 1983 -40.3 4086
23. <2036> 金先物Ｗブル 1933 79.6 169350
24. <1459> 楽天Ｗベア 1880 46.8 126
25. <1330> 上場日経平均 1794 -57.5 67750
26. <1475> ｉＳＴＰＸ 1586 7.3 404.2
27. <1615> 野村東証銀行 1429 0.1 655.0
28. <1655> ｉＳ米国株 1374 -7.8 864.4
29. <1545> 野村ナスＨ無 1369 59.4 241.0
30. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 1334 -47.0 2618
31. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1304 -3.7 4222
32. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1180 -12.5 1931.0
33. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 1172 -8.7 78150
34. <1305> ｉＦＴＰ年１ 1145 109.7 4185
35. <1326> ＳＰＤＲ 1127 102.0 64150
36. <2631> ＭＸナスダク 1105 -49.8 34140
37. <1346> ＭＸ２２５ 1004 -65.1 67270
38. <282A> ＧＸ半導１０ 974 22.8 2470
39. <1328> 野村金連動 917 50.1 16520
40. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 907 237.2 511.9
41. <2244> ＧＸＵテック 836 9.4 3572
42. <2559> ＭＸ全世界株 806 -37.9 29540
43. <1356> ＴＰＸベア２ 779 16.3 119.7
44. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 707 -13.9 34550
45. <408A> ｉＳＢＡＩ 657 7.2 325.5
46. <213A> 上場半導体株 557 -0.2 424.8
47. <2513> 野村外国株式 557 104.0 3529
48. <2033> コスピブル 551 -9.1 120000
49. <1580> 日経ベア 526 82.0 825.9
50. <1571> 日経インバ 507 22.5 310
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 236857 2.5 68680
２. <1357> 日経Ｄインバ 30888 12.9 3123
３. <1321> 野村日経平均 26132 6.6 67640
４. <1360> 日経ベア２ 23099 77.8 76.8
５. <1458> 楽天Ｗブル 18091 19.1 81860
６. <2644> ＧＸ半導日株 13662 -19.4 4055
７. <1579> 日経ブル２ 11644 2.3 742.0
８. <1540> 純金信託 10258 58.4 20865
９. <200A> 野村日半導 7310 -5.2 4600
10. <1329> ｉＳ日経 7245 49.3 6741
11. <1398> ＳＭＤリート 6444 14.6 1851.5
12. <1568> ＴＰＸブル 6082 -12.7 923.4
13. <1306> 野村東証指数 4573 -25.7 413.5
14. <1542> 純銀信託 4331 23.0 34250
15. <2243> ＧＸ半導体 3600 45.0 4752
16. <1320> ｉＦ日経年１ 3425 4.0 67440
17. <1358> 上場日経２倍 3390 149.6 130750
18. <1671> ＷＴＩ原油 3304 246.7 5364
19. <563A> ＧＸＮデカバ 2794 724.2 1116
20. <1489> 日経高配５０ 2173 64.5 3209
21. <314A> ｉＳゴールド 2066 56.6 331.1
22. <1308> 上場東証指数 1983 -40.3 4086
23. <2036> 金先物Ｗブル 1933 79.6 169350
24. <1459> 楽天Ｗベア 1880 46.8 126
25. <1330> 上場日経平均 1794 -57.5 67750
26. <1475> ｉＳＴＰＸ 1586 7.3 404.2
27. <1615> 野村東証銀行 1429 0.1 655.0
28. <1655> ｉＳ米国株 1374 -7.8 864.4
29. <1545> 野村ナスＨ無 1369 59.4 241.0
30. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 1334 -47.0 2618
31. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1304 -3.7 4222
32. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1180 -12.5 1931.0
33. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 1172 -8.7 78150
34. <1305> ｉＦＴＰ年１ 1145 109.7 4185
35. <1326> ＳＰＤＲ 1127 102.0 64150
36. <2631> ＭＸナスダク 1105 -49.8 34140
37. <1346> ＭＸ２２５ 1004 -65.1 67270
38. <282A> ＧＸ半導１０ 974 22.8 2470
39. <1328> 野村金連動 917 50.1 16520
40. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 907 237.2 511.9
41. <2244> ＧＸＵテック 836 9.4 3572
42. <2559> ＭＸ全世界株 806 -37.9 29540
43. <1356> ＴＰＸベア２ 779 16.3 119.7
44. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 707 -13.9 34550
45. <408A> ｉＳＢＡＩ 657 7.2 325.5
46. <213A> 上場半導体株 557 -0.2 424.8
47. <2513> 野村外国株式 557 104.0 3529
48. <2033> コスピブル 551 -9.1 120000
49. <1580> 日経ベア 526 82.0 825.9
50. <1571> 日経インバ 507 22.5 310
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
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