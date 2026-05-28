　28日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　236857　　　 2.5　　　 68680
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 30888　　　12.9　　　　3123
３. <1321> 野村日経平均　　 26132　　　 6.6　　　 67640
４. <1360> 日経ベア２　　　 23099　　　77.8　　　　76.8
５. <1458> 楽天Ｗブル　　　 18091　　　19.1　　　 81860
６. <2644> ＧＸ半導日株　　 13662　　 -19.4　　　　4055
７. <1579> 日経ブル２　　　 11644　　　 2.3　　　 742.0
８. <1540> 純金信託　　　　 10258　　　58.4　　　 20865
９. <200A> 野村日半導　　　　7310　　　-5.2　　　　4600
10. <1329> ｉＳ日経　　　　　7245　　　49.3　　　　6741
11. <1398> ＳＭＤリート　　　6444　　　14.6　　　1851.5
12. <1568> ＴＰＸブル　　　　6082　　 -12.7　　　 923.4
13. <1306> 野村東証指数　　　4573　　 -25.7　　　 413.5
14. <1542> 純銀信託　　　　　4331　　　23.0　　　 34250
15. <2243> ＧＸ半導体　　　　3600　　　45.0　　　　4752
16. <1320> ｉＦ日経年１　　　3425　　　 4.0　　　 67440
17. <1358> 上場日経２倍　　　3390　　 149.6　　　130750
18. <1671> ＷＴＩ原油　　　　3304　　 246.7　　　　5364
19. <563A> ＧＸＮデカバ　　　2794　　 724.2　　　　1116
20. <1489> 日経高配５０　　　2173　　　64.5　　　　3209
21. <314A> ｉＳゴールド　　　2066　　　56.6　　　 331.1
22. <1308> 上場東証指数　　　1983　　 -40.3　　　　4086
23. <2036> 金先物Ｗブル　　　1933　　　79.6　　　169350
24. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1880　　　46.8　　　　 126
25. <1330> 上場日経平均　　　1794　　 -57.5　　　 67750
26. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　1586　　　 7.3　　　 404.2
27. <1615> 野村東証銀行　　　1429　　　 0.1　　　 655.0
28. <1655> ｉＳ米国株　　　　1374　　　-7.8　　　 864.4
29. <1545> 野村ナスＨ無　　　1369　　　59.4　　　 241.0
30. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　1334　　 -47.0　　　　2618
31. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1304　　　-3.7　　　　4222
32. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1180　　 -12.5　　　1931.0
33. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　1172　　　-8.7　　　 78150
34. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　1145　　 109.7　　　　4185
35. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　1127　　 102.0　　　 64150
36. <2631> ＭＸナスダク　　　1105　　 -49.8　　　 34140
37. <1346> ＭＸ２２５　　　　1004　　 -65.1　　　 67270
38. <282A> ＧＸ半導１０　　　 974　　　22.8　　　　2470
39. <1328> 野村金連動　　　　 917　　　50.1　　　 16520
40. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 907　　 237.2　　　 511.9
41. <2244> ＧＸＵテック　　　 836　　　 9.4　　　　3572
42. <2559> ＭＸ全世界株　　　 806　　 -37.9　　　 29540
43. <1356> ＴＰＸベア２　　　 779　　　16.3　　　 119.7
44. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 707　　 -13.9　　　 34550
45. <408A> ｉＳＢＡＩ　　　　 657　　　 7.2　　　 325.5
46. <213A> 上場半導体株　　　 557　　　-0.2　　　 424.8
47. <2513> 野村外国株式　　　 557　　 104.0　　　　3529
48. <2033> コスピブル　　　　 551　　　-9.1　　　120000
49. <1580> 日経ベア　　　　　 526　　　82.0　　　 825.9
50. <1571> 日経インバ　　　　 507　　　22.5　　　　 310
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)

株探ニュース