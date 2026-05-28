28日の日経平均株価は前日比306.29円（-0.47％）安の6万4693.12円と反落し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は764、値下がりは746、変わらずは51。



日経平均マイナス寄与度は190.67円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が118.27円、イビデン <4062>が45.93円、ファナック <6954>が28.49円、フジクラ <5803>が24.74円と並んだ。



プラス寄与度トップはＴＤＫ <6762>で、日経平均を94.53円押し上げ。次いで太陽誘電 <6976>が63.36円、村田製 <6981>が57.77円、ファストリ <9983>が45.05円、京セラ <6971>が38.08円と続いた。



業種別では33業種中10業種が値上がり。1位は金属製品で、以下、パルプ・紙、小売業、海運業が続いた。値下がり上位には非鉄金属、保険業、電気・ガスが並んだ。



株探ニュース