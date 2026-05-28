28日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数252、値下がり銘柄数303と、値下がりが優勢だった。



個別ではデータセクション<3905>、かっこ<4166>がストップ高。イーディーピー<7794>、ｉｓｐａｃｅ<9348>は一時ストップ高と値を飛ばした。データホライゾン<3628>、シャノン<3976>、網屋<4258>、エクスモーション<4394>、ＳＱＵＥＥＺＥ<558A>など15銘柄は年初来高値を更新。旅工房<6548>、Ｔｅｒｒａ Ｄｒｏｎｅ<278A>、ジェイフロンティア<2934>、ソラコム<147A>、ＡＣＳＬ<6232>は値上がり率上位に買われた。



一方、モイ<5031>、アーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085>がストップ安。ジェイドグループ<3558>は一時ストップ安と急落した。イシン<143A>、ハンモック<173A>、インテグループ<192A>、ＷＯＬＶＥＳ ＨＡＮＤ<194A>、ＰＲＩＳＭ ＢｉｏＬａｂ<206A>など74銘柄は年初来安値を更新。スペースマーケット<4487>、ロゴスホールディングス<205A>、いつも<7694>、リプロセル<4978>、イノバセル<504A>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース