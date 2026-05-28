28日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比6.8％増の4788億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同7.1％増の3690億円だった。



個別ではＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信 <1550> 、ｉシェアーズ Ｓ＆Ｐ ５００米国株 ＥＴＦ <1655> 、ＳＰＤＲ Ｓ＆Ｐ５００ ＥＴＦ <1557> 、グローバルＸ クリーンテック－日本株式 <2637> 、ＭＡＸＩＳ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）上場投信 <2558> など16銘柄が新高値。ｉシェアーズ プラチナ ＥＴＦ <569A> 、グローバルＸ ＭＳＣＩスーパーディビィデンド <2564> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 日経高利回りＲＥＩＴ指数 <210A> 、グローバルＸ ゲーム＆アニメ－日本株式ＥＴＦ <2640> 、ｉシェアーズ 日本国債１－３年 ＥＴＦ <571A> など13銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ベア ＥＴＮ <2037> が4.63％高、グローバルＸ Ｓ＆Ｐ先進国キャッシュフロー <564A> が3.01％高と大幅な上昇。



一方、ＮＺＡＭ ＮＡＳＤＡＱ１００（為替ヘッジなし） <534A> は6.52％安、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ダブル・ブル ＥＴＮ <2036> は4.65％安、グローバルＸ メタルビジネス－日本株式 <2646> は3.56％安、グローバルＸ 半導体 ＥＴＦ <2243> は3.16％安と大幅に下落した。



日経平均株価が306円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金2368億5700万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日の平均売買代金2318億900万円をやや上回った。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が308億8800万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が261億3200万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が230億9900万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が180億9100万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が116億4400万円の売買代金となった。



株探ニュース