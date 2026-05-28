大麻を所持していたとして、警視庁は28日、麻薬取締法違反（所持）の疑いでバレーボール日本代表の佐藤駿一郎容疑者（26）を逮捕した。この日は男子日本代表のキックオフ記者会見が行われる予定だったが、急きょ騒動の説明会見に変更。会見後には選手らによる公開練習や懇談会が予定されていたが、中止となった。

佐藤容疑者は東京都内のパチンコ店で乾燥大麻を所持したとして、警視庁が麻薬取締法違反（所持）の疑いで逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。逮捕容疑は27日夕、東京都板橋区のパチンコ店で大麻を所持した疑い。日本バレーボール協会のホームページによると、代表チームは東京都北区で合宿中だった。佐藤容疑者は身長2メートル5の高さが武器で、日本代表の「次世代の大型MB」として期待されていた。

南部正司技術委員会委員長は「昨日は代表スケジュールは、今季の宣材写真撮影。NCTイーストで写真撮影していて、それのみのスケジュールだった。終わった後は、フリーということだった」と説明。「そこからの、本人の行動は把握している部分だけ説明するが、昨日、警察から連絡が入り、内容は本人の所持品から薬物が見つかりましたという連絡を受けて、結果的に逮捕に至った」と経緯を明かした。

「捜査についてはコメントできないが、全面的に協力していく姿勢」と表明。「そんな中で現在、ネーションズリーグに向けて強化しているが、いち早く切り替えながら、選手たちがいいスタートを切れるように、しっかり向き合って、やっていけるように」と述べた。

キックオフ記者会見には、主将の石川祐希ら選手が出席する予定だった。