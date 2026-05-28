5月15日、東京・赤坂に現れたのは俳優の神木隆之介と中村倫也だ。「#君のクイズ」と書かれた黒色のパーカーを着用し、スタッフに囲まれながら笑顔を見せていた。同日、映画『君のクイズ』の公開記念にあわせ、朝からTBS系番組を次々と回る “電波ジャック” をおこなっていたのだ。

「同映画は、小川哲氏の同名小説を原作にしたクイズ番組を舞台にしたミステリー作品です。対戦相手が問題を聞く前に正答した不可解な出来事の真相を追っていくストーリーで、神木さんと中村さんの掛け合いにも注目が集まっています」（映画ライター）

2人は朝の情報番組『THE TIME,』への出演を皮切りに、『ラヴィット！』『ひるおび』『ゴゴスマ』などに生出演。夕方には『Nスタ』にも登場し、赤坂は “神木＆中村フィーバー” に包まれていた。

本誌が目撃したのは、『Nスタ』出演前後のひと幕だ。2人は同番組のマスコットキャラクター「ブーナちゃん」と記念撮影をおこなっており、集まったファンに向かって手を振る場面も見られた。

「天気予報コーナーに出演していたのですが、いつもはTBSの玄関前から中継するところ、この日は赤坂サカス広場での生放送でした。週末に開催される『地球を笑顔にする広場』というイベント用のセットが組まれていて、それをバックに撮影していましたね」（居合わせたファン）

現場にはおよそ50人ほどのファンが集結。ほとんどが女性で、2人が姿を見せるたびに歓声があがっていた。

「神木さんはずっとニコニコしていて、ファンに気づくと軽く会釈したり手を振ったりと、神対応でした。中村さんも落ち着いた雰囲気でしたが、声をかけられると笑顔で応じていました。移動中も2人で楽しそうに話していて、現場の空気は和やかでしたね。

神木さんと中村さんといえば、以前から『倫くん』『りゅう』と呼び合うほど公私ともに親交が深いことで知られています。息ぴったりな “名コンビ” の登場に、ファンたちは大興奮でした」（芸能記者）

50人集まるのも当然というわけだ。